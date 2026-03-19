WWE 2K26 | RESEÑA: Más grande, más completo y listo para el ring

Hay algo que WWE 2K26 deja claro desde las primeras horas: esto no es una revolución. Es una evolución… bastante conservadora. Y dependiendo de qué tan metido estés en la saga, eso puede ser suficiente o quedarse corto.

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Visual Concepts vuelve a apoyarse en la base que construyó desde WWE 2K22, refinándola con pequeños ajustes. El problema es que, después de varios años siguiendo esa misma fórmula, el impacto ya no es el mismo. Si vienes de WWE 2K25, la sensación de déjà vu es constante.

Eso no significa que el juego sea malo. De hecho, es bastante sólido. Pero le cuesta justificar por qué deberías dar el salto si ya estás al día con la franquicia.



Jugabilidad: pequeños cambios, sensaciones intactas

En el ring, WWE 2K26 sigue siendo entretenido. El sistema de combate mantiene su enfoque técnico, con mecánicas cada vez más densas que lo alejan de ser un título “pick up and play”. No es un juego para improvisar; requiere entender timings, counters y gestión de stamina.



PENTA Cortesía: 2K

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Entre las mejoras, hay detalles interesantes como la posibilidad de empujar a los rivales contra las esquinas de forma más directa, en lugar de depender únicamente del clásico Irish whip. También hay nuevas armas, destacando las chinchetas, que no solo funcionan bien en combate hardcore, sino que se quedan adheridas al cuerpo, aportando un toque visual bastante logrado.

Sin embargo, estos cambios no transforman la experiencia. Son ajustes que suman, sí, pero no redefinen nada. A eso se le suman problemas heredados, como físicas raras en ciertas interacciones o momentos donde los objetos no responden bien al input, especialmente en luchas como Ambulance o Dumpster.

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Modos de juego: mucho contenido, calidad irregular

Como es costumbre, WWE 2K26 viene cargado de modos. El problema no es la cantidad, sino la consistencia.

MyRise: el punto más débil

El modo historia vuelve, pero esta vez con menos impacto. La narrativa intenta proponer una historia de regreso interesante, con decisiones sobre tu personaje, pero se pierde en ejecución.

El mayor problema es el relleno. Para avanzar, tienes que jugar múltiples combates sin contexto narrativo, acumulando estrellas de rendimiento. Esto rompe completamente el ritmo. Puedes estar en un momento clave de la historia y, de repente, te obligan a luchar cinco o seis combates seguidos antes de continuar.

A eso se suman diálogos largos, poco interesantes y animaciones faciales que no terminan de convencer. El resultado es un modo que se siente más como una obligación que como una experiencia disfrutable.

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Showcase: buena idea, ejecución desigual

El modo Showcase gira en torno a CM Punk, mezclando recreaciones históricas con combates hipotéticos.

Por un lado, escuchar comentarios del propio luchador añade contexto y personalidad. Por otro, la selección histórica es limitada y se enfoca demasiado en etapas recientes, dejando por fuera momentos clave de su carrera.

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La gran salvación es el modo Gauntlet: una pelea contra 20 oponentes seguidos que desbloquea todas las recompensas si logras sobrevivir. Es desafiante, directo y, sobre todo, respeta tu tiempo.

Universe y MyGM: donde realmente brilla

Aquí es donde WWE 2K26 saca ventaja. El modo Universe se siente más fluido y mejor estructurado. La inclusión del Draft añade una capa estratégica interesante, permitiendo intercambiar superestrellas y reorganizar marcas.

Además, mecánicas como el uso del Money in the Bank ahora son más dinámicas, lo que hace que los momentos sorpresa se sientan más naturales y emocionantes.

MyGM, por su parte, sigue siendo sólido. No reinventa nada, pero incluye mejoras como luchas intergénero y combates con más participantes, ampliando las posibilidades creativas.

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Creation Suite: más grande que nunca

La suite de creación sigue siendo uno de los pilares de la saga. Este año duplica su capacidad, permitiendo más personajes, imágenes y personalización.

Aunque navegar entre tantas opciones puede ser engorroso, especialmente al configurar movimientos, la libertad creativa es impresionante. Este sigue siendo uno de los mejores editores en juegos deportivos.

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The Island y MyFaction: el lado más polémico

El componente online regresa con The Island, un hub que intenta mezclar exploración con progresión. Aunque ahora tiene más vida gracias al doblaje y nuevas facciones lideradas por figuras como Rhea Ripley y Cody Rhodes, el enfoque sigue siendo problemático.

The Island y MyFaction Cortesía: 2K

La cantidad de tiendas y microtransacciones lo hace sentir más como un centro comercial digital que como un modo de juego. Además, el progreso puede volverse pesado, incentivando el uso de moneda premium.

MyFaction sigue en esa misma línea: un modo centrado en cartas y progresión lenta que no logra enganchar frente a las alternativas más tradicionales.

Ringside Pass: el nuevo modelo que divide

El gran cambio de este año es el Ringside Pass, un sistema tipo battle pass que reemplaza los DLC tradicionales.

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Tiene dos caras. Por un lado, ofrece recompensas constantes, incluyendo luchadores incluso en su versión gratuita. Además, no caduca, lo cual es un punto clave frente a otros juegos.

Por otro lado, introduce una capa de progresión que impacta otros modos, fomentando el grindeo. Y si decides pagar por avanzar rápido, el costo puede superar el de los antiguos DLC.

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No es un sistema malo, pero sí marca un cambio en cómo se consume el contenido dentro del juego.

Gráficos y presentación: el mejor apartado del juego

Aquí sí hay un salto más claro. Al ser un título exclusivo de consolas actuales, WWE 2K26 mejora en iluminación, modelados y presentación general.

Gráficos y presentación Cortesía: 2K

El roster supera los 400 luchadores, con modelos que van de muy buenos a excelentes, aunque las leyendas siguen siendo inconsistentes. Algunas caras presentan problemas de resolución o expresiones poco naturales.

El comentario es uno de los puntos más altos en años, con la inclusión de Wade Barrett y Booker T, que le dan más energía y variedad a las transmisiones.

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Sonido y ambientación

El apartado sonoro cumple bien. Desde los impactos en el ring hasta las entradas con pirotecnia, todo mantiene el espectáculo característico de WWE.

Un detalle interesante es la posibilidad de interactuar durante las entradas, activando efectos en tiempo real. No cambia el gameplay, pero suma al show.

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Rendimiento: sólido, con detalles por pulir

En términos técnicos, el juego se mantiene estable en consolas actuales. Los tiempos de carga son más rápidos y la navegación por menús es más fluida.

Sin embargo, todavía hay problemas de input lag en ciertas interacciones y animaciones recicladas que empiezan a sentirse viejas, especialmente en entradas de algunos luchadores.

Conclusión:

WWE 2K26 es un juego que cumple. Tiene contenido de sobra, mejoras puntuales y momentos muy divertidos dentro del ring. Pero también es una entrega que juega demasiado a lo seguro.

Si eres fan de la lucha libre, probablemente la vas a pasar bien. El roster, los modos como Universe y la libertad creativa siguen siendo razones de peso para entrar.

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Pero si esperabas un salto importante en la franquicia, este no es el año. WWE 2K26 se siente más como una actualización robusta que como una nueva entrega imprescindible.

Es recomendable para fans fieles y para quienes no jugaron la entrega anterior. Para el resto, puede que valga más la pena esperar.

Calificación WWE 2K26 VolkGames

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