Ya es oficial: Comic Con Colombia 2026 trae a una de las figuras de One Piece

Cada nueva edición de Comic Con Colombia suele traer consigo anuncios capaces de llamar la atención de comunidades muy diferentes. Desde amantes de los cómics hasta seguidores del anime, las series, el cine y los videojuegos, el evento se ha convertido en un punto de encuentro para miles de fanáticos que esperan conocer de cerca a figuras que normalmente solo ven a través de una pantalla.

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En los últimos años, las adaptaciones live action de franquicias japonesas han logrado conquistar a nuevas audiencias alrededor del mundo. Algunas han generado debates entre los seguidores más veteranos, mientras que otras han conseguido algo mucho más difícil: convencer tanto a los nuevos espectadores como a quienes llevan años siguiendo las historias originales.

Dentro de ese fenómeno global, pocas producciones han tenido un impacto tan grande como la adaptación de One Piece. La serie logró llevar el universo creado por Eiichiro Oda a una audiencia masiva y presentó una nueva versión de personajes que ya eran considerados íconos dentro de la cultura popular.



Entre ellos hay uno que se ha ganado un lugar especial gracias a su personalidad impredecible, su particular sentido del humor y su capacidad para aparecer en los momentos menos esperados. Un personaje que, además, se ha convertido en uno de los favoritos de los seguidores de la franquicia.



Precisamente por eso, uno de los anuncios más recientes de Comic Con Colombia 2026 seguramente despertará el interés de los fanáticos del Grand Line.

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La organización confirmó la participación de Jeff Ward, actor estadounidense reconocido por interpretar a Buggy el Payaso en la adaptación live action de One Piece, como uno de los invitados internacionales de la edición 2026 del evento.

El actor estará presente el domingo 28 de junio en Corferias, Bogotá, donde compartirá con los asistentes a través de diferentes actividades programadas durante la jornada.

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La visita incluirá sesiones de fotografías y autógrafos en la Fan Zone, espacios diseñados para que los seguidores puedan interactuar directamente con el actor. Además, Jeff Ward participará en una presentación especial en el Main Stage, donde hablará sobre distintos momentos de su carrera, su experiencia interpretando a Buggy y su recorrido dentro de la industria del entretenimiento.

La presencia del actor representa un atractivo importante para la comunidad de One Piece en Colombia. Dentro de la historia creada por Oda, Buggy es uno de los personajes más conocidos y ha evolucionado hasta convertirse en una de las figuras más relevantes del universo de la serie. Su popularidad también se trasladó a la adaptación live action, donde la interpretación de Ward recibió una respuesta positiva por parte de buena parte de los espectadores.

Según explicó Alejandro Caballero, productor de Comic Con Colombia, la llegada del actor hace parte de la estrategia del evento para acercar al público colombiano a franquicias que actualmente tienen una fuerte conexión con la cultura pop internacional.

Por su parte, la organización también recordó que varias de las actividades relacionadas con el invitado tendrán cupos limitados, motivo por el cual se recomienda a los asistentes planear su visita con anticipación.

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Comic Con Colombia 2026 se realizará del 26 al 29 de junio en Corferias, reuniendo nuevamente a aficionados de los cómics, el anime, las series, el cine, los videojuegos y la cultura geek en una de las celebraciones más importantes del país para este tipo de comunidades.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Comic Con Colombia, mientras que la organización aseguró que en las próximas semanas continuará revelando nuevos invitados y actividades para esta edición.

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Con la llegada de Jeff Ward, los seguidores de One Piece tendrán una oportunidad poco habitual para encontrarse cara a cara con uno de los rostros más reconocibles del exitoso live action, en un evento que sigue ampliando su lista de invitados internacionales y reforzando su posición como una de las principales citas para la cultura geek en Colombia.

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