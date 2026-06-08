Ya es oficial: Gundam prepara una nueva era y apunta a cambiar el rumbo de la saga

Las grandes franquicias de ciencia ficción suelen enfrentarse a un desafío constante: encontrar nuevas formas de evolucionar sin perder aquello que las convirtió en referentes para millones de seguidores alrededor del mundo. Algunas optan por expandir historias conocidas, mientras que otras deciden dar un salto más arriesgado hacia territorios inexplorados.

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En el caso de Gundam, la serie ha construido durante décadas un universo enorme compuesto por diferentes líneas temporales, conflictos espaciales y pilotos que han dejado huella en varias generaciones de fanáticos. Gracias a esa capacidad de reinventarse, la franquicia se ha mantenido vigente tanto en la animación como en los videojuegos.

Durante los últimos años, Bandai Namco ha seguido explorando distintas formas de llevar el universo Gundam a nuevas audiencias. Sin embargo, los anuncios recientes apuntan a una estrategia mucho más ambiciosa, una que busca presentar una historia inédita y abrir la puerta a una nueva generación de jugadores.



La expectativa creció durante Summer Game Fest 2026, uno de los escenarios más importantes para la industria, donde varias compañías aprovecharon para mostrar sus próximos proyectos. Entre ellas estuvo Bandai Namco, que guardaba una sorpresa especialmente dirigida a los seguidores de la ciencia ficción y los combates con mechas.



Fue allí donde finalmente se reveló la noticia principal.

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Bandai Namco Entertainment anunció oficialmente GUNDAM ROGUE ORBIT, un nuevo videojuego de acción cinematográfica que llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Desarrollado por Bandai Namco Studios, el proyecto se presenta como una experiencia completamente nueva dentro de la franquicia, introduciendo una línea temporal inédita donde la humanidad enfrenta una amenaza desconocida que pone en riesgo su supervivencia.

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La historia estará protagonizada por RE-X, un piloto que deberá asumir un papel clave en medio del conflicto. A bordo del Gundam Helix, un traje móvil de alta movilidad diseñado para el combate, el personaje luchará junto a una tripulación de soldados en una misión que podría definir el futuro de la humanidad.

Más allá de la narrativa, el título apuesta por una propuesta centrada en la velocidad y la intensidad de los enfrentamientos. Según la información presentada por la compañía, los jugadores participarán en combates de gran escala dentro de extensos escenarios de ciencia ficción, enfrentándose tanto a grupos numerosos de enemigos como a jefes de enormes dimensiones.

La jugabilidad buscará aprovechar la movilidad de los Gundam para ofrecer batallas dinámicas y espectaculares, manteniendo el enfoque de acción que caracteriza a varias de las entregas más recordadas de la franquicia.

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es que GUNDAM ROGUE ORBIT no dependerá de historias anteriores para desarrollar su trama. La creación de una nueva línea temporal permitirá que nuevos jugadores puedan acercarse al universo Gundam sin necesidad de conocer décadas de contenido previo, mientras que los seguidores de larga trayectoria tendrán la oportunidad de descubrir un capítulo completamente original.

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Bandai Namco también aseguró que esta nueva producción conservará varios de los elementos que han convertido a Gundam en una de las franquicias de entretenimiento más reconocidas del mundo, incluyendo conflictos de gran escala, momentos cargados de tensión y combates protagonizados por enormes máquinas de guerra.

El primer vistazo al proyecto llegó mediante un tráiler presentado durante Summer Game Fest 2026, donde se pudieron observar algunos elementos de su ambientación, así como un adelanto de la historia que impulsará esta nueva aventura espacial.

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Por ahora, la compañía no ha compartido detalles adicionales sobre modos de juego, duración, sistemas de progresión o características específicas de combate. Sin embargo, confirmó que revelará más información durante los próximos meses.

Con lanzamiento previsto para 2027, GUNDAM ROGUE ORBIT se perfila como uno de los proyectos más importantes para el futuro de la franquicia. Su apuesta por una nueva línea temporal y una historia independiente demuestra que Bandai Namco busca expandir el universo Gundam hacia nuevos horizontes, manteniendo viva una saga que continúa evolucionando más de cuatro décadas después de su nacimiento.

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