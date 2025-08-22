Primeros vistazos a FC26 en su acceso anticipado: precios, lanzamiento y todo lo que debe saber

Electronic Arts, el gigante de los videojuegos, presentó hace un mes el tráiler oficial de su próximo lanzamiento que emociona a más de uno, EA SPORTS FC 26. La expectativa ha sido palpable, pues su tráiler oficial ha alcanzado millones de reproducciones en YouTube y se trata de la nueva edición de la serie de videojuegos de fútbol más popular. Este título promete una transformación en la simulación futbolística, centrada en el realismo y la interacción comunitaria.

El lanzamiento oficial de EA SPORTS FC 26 está previsto para el 26 de agosto del presente año. No obstante, los aficionados que adquieran la Edición Ultimate disfrutarán de un privilegio: acceso anticipado de siete días, a partir del 19 de septiembre. Respecto al precio, este varía de acuerdo a la plataforma en la que se utilizará el juego, la versión estándar se podrá adquirir desde $279.999 en la EA app, y la versión Ultimate tendrá un valor de $399.999. En las plataformas más conocidas cómo Xbox y PlayStation se podrá adquirir la versión estándar desde $299.999 y unos aproximados $282.482 respectivamente.

Además, se ofrece un 10% de descuento en la Edición Ultimate para quienes posean versiones anteriores como FC 25, FC 24 o FIFA 23. Las preventas, con sus beneficios, cierran el 26 de agosto para la Edición Ultimate y se extienden hasta finales de septiembre para la versión Estándar.



El juego se ofrecerá en dos ediciones, cada una con sus propias figuras en la portada. La Edición Estándar destaca a las dos jóvenes promesas del fútbol, Jude Bellingham del Real Madrid y Jamal Musiala del Bayern de Múnich. La Edición Ultimate, en cambio, honrará a un ícono del deporte, el sueco Zlatan Ibrahimović, quien replica una foto emblemática de sus inicios como jugador, ahora convertido en leyenda.

FC 26 introduce mejoras significativas en la jugabilidad, muchas de ellas directamente influenciadas por los comentarios de la comunidad. El objetivo principal es maximizar el tiempo de juego efectivo, reduciendo las secuencias cinemáticas pre partido. Los porteros exhiben mayor reflejo y un posicionamiento más eficaz, reduciendo goles por rebote. En el campo, los defensores realizarán intercepciones más limpias y recuperarán su posición con mayor celeridad, mientras que los jugadores de mediocampo y delanteros dispondrán de nuevos regates, pases más rápidos y la capacidad de proteger el balón con el cuerpo. Se suma un nuevo tiro potente raso. El título también implementa dos preajustes de jugabilidad diferenciados: un modo competitivo para Ultimate Team y Clubes, y un modo auténtico que prioriza la fidelidad al fútbol real en modos como Carrera. La inclusión de arquetipos, inspirados en grandes figuras, permitirá una personalización y progresión de futbolistas más profunda.

Buscando una inmersión sin precedentes, EA SPORTS FC 26 sumará a su plantilla a jugadores emblemáticos ya retirados, como Toni Kroos, Oliver Kahn, Andrés Iniesta y Giorgio Chiellini, junto al propio Ibrahimović. Esta adición enriquecerá modos como Football Ultimate Team, que se renueva con torneos, eventos en vivo y mejoras en Rivals y Champs.

Las ventajas por reservar son sustanciales, especialmente para la Edición Ultimate, que, además del acceso anticipado, incluye 6.000 FC Points (4.500 en Nintendo Switch) distribuidos en dos meses, un pase premium para la primera temporada y un artículo de futbolista ICONO intransferible, entre otros incentivos exclusivos. Este esquema de beneficios, junto a las compras opcionales dentro del juego, refleja el modelo de negocio actual.

