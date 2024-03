Una colombiana que fue adoptada cuando apenas era un bebé está buscando a sus padres biológicos. María Antonia Heesakkers Smeijers -residente en Holanda- nació en noviembre de 1999 en Armenia, Quindío.



En entrevista con Noticias Caracol Ahora, la joven contó que no es mucha la información que ha logrado recabar desde que empezó la búsqueda de sus padres biológicos. Además, relató que siempre supo que fue adoptada y que, de hecho, una fecha de celebración especial para ella siempre ha sido el día en el que fue entregada a su familia adoptiva.

“Mi mamá probablemente estaba embarazada durante el terremoto de Armenia”, en enero de 1999, comentó María Antonia Heesakkers.

Sobre el proceso para encontrar a sus padres biológicos, relató que todo empezó cuando se cruzó con una persona colombiana en un supermercado de Países Bajos y, tras intercambiar una pequeña conversación, esta le dijo: “me gustaría ayudarte a encontrar a tu familia”.

“Me hizo muy feliz y le dije que si pudiera ayudarme sería increíble”, reconoce.



¿Dónde contactar a María Antonia Heesakkers?

María Antonia Heesakkers sabe que nació en el Hospital San Juan de Dios en Armenia en noviembre de 1999, que su mamá biológica se llama Luz Elida Valencia Guzmán y que estuvo en una casa de acogida durante unos 11 meses antes de ser adoptada. Sin embargo, no ha logrado obtener muchos detalles desde que emprendió su exploración.

“Creo que he luchado con eso, siento que nunca encajé bien aquí, siento a Holanda como un país diferente, la gente la siento diferente. Yo me crie aquí y, aunque conozco la cultura, lo que hacemos, siempre sentí que me faltaba algo y que no me conectó totalmente con la gente de aquí”, reconoce sobre lo que la ha movido a buscar sus raíces.

Tiene pensando viajar a Colombia y espera poder hacerlo el próximo año.

Para quienes tengan información que pueda ayudar a Antonia en su búsqueda, el correo de contacto es: antoniavalenciaguzman@gmail.com.