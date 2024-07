Ahora no

Capcom Next 2024: estrenos explosivos y actualizaciones en los clásicos remasterizados Descubre las emocionantes remasterizaciones incluyendo detalles del esperado Dead Rising Deluxe Remaster, la innovadora demo de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, y las últimas actualizaciones de Resident Evil 7 biohazard.