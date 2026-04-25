Revelan video del momento exacto de atentado en Cajibío, Cauca: sube a 12 la cifra de muertos

Un nuevo hecho violento se registró en la mañana de este sábado 25 de abril en la vía Panamericana, a la altura del sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde fue activado un cilindro bomba que afectó a varios vehículos y obligó al cierre total del corredor vial.

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De acuerdo con reportes oficiales conocidos en las últimas horas, el número de víctimas mortales aumentó a 12, mientras que varias personas resultaron heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad. Equipos de emergencia y personal médico fueron desplegados hacia el sitio para atender a los afectados y trasladarlos a centros asistenciales cercanos.

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La explosión ocurrió sobre un tramo de la vía Panamericana, una de las principales carreteras que conecta el suroccidente del país. Según la información preliminar, el artefacto habría sido lanzado contra una buseta que transitaba por el lugar, generando una fuerte detonación que también afectó otros vehículos que circulaban en ese momento.



Video del momento exacto del ataque terrorista en Cajibío, Cauca

El atentado quedó registrado en video por personas que se encontraban en la zona en el momento de la explosión. En las imágenes se observa una fila de vehículos detenidos sobre la carretera, aparentemente esperando avanzar, cuando de manera repentina ocurre la detonación. Un ciudadano que, al parecer, se encontraba en el punto registró el ataque terrorista.



Este habría sido el momento exacto de la explosión del cilindro bomba en Cajibío, Cauca. Un ciudadano que, al parecer, se encontraba en el punto registró el ataque terrorista.



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El material audiovisual evidencia cómo la explosión genera una nube de humo y polvo que cubre gran parte de la vía. La onda expansiva impacta directamente a varios automotores cercanos, algunos de los cuales resultaron volcados o con daños considerables debido a la fuerza del estallido.

El impacto de la explosión dejó daños visibles en la carretera, incluyendo un cráter en la calzada, lo que obligó a suspender el tránsito vehicular en ese punto. Autoridades y unidades del Ejército llegaron posteriormente al sitio para asegurar el área y verificar que no existieran otros artefactos explosivos.

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Este atentado hace parte de una serie de hechos violentos registrados en las últimas horas en distintas zonas del suroccidente del país, principalmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Entre los eventos reportados se encuentran ataques con explosivos contra instalaciones militares y estructuras estratégicas.



¿Qué se sabe del atentado que ocurrió en Cajibío, Cauca?

"Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil", manifestó en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. El funcionario calificó lo sucedido como "una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias".

El atentado fue perpetrado justo cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los dos atentados perpetrados el viernes en ese departamento con cilindros bomba, como los usados hoy en la Vía Panamericana.

El primer atentado ocurrió en Cali contra el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y por la noche fueron lanzados cilindros contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

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Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co