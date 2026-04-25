Alcalde de Soacha da detalles del caso de habitante de calle señalado de atacar a dos mujeres.

Un hecho violento ocurrido en la tarde del 24 de abril generó conmoción entre los habitantes del municipio de Soacha, luego de que un hombre en condición de calle fuera señalado de agredir a dos mujeres que caminaban por un sector residencial del barrio El Salitre, en la comuna 1. Una de las mujeres sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades locales, el ataque se produjo en vía pública cuando el presunto agresor, sin que mediara una discusión previa, habría abordado a las mujeres y las atacado con un arma cortopunzante. Vecinos del sector que presenciaron la escena alertaron a la Policía y trataron de auxiliar a las víctimas mientras llegaban los organismos de emergencia.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



La víctima mortal fue identificada previamente como Floralba Jiménez. La segunda víctima resultó lesionada y fue trasladada de urgencia al Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde permanece bajo observación médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre su estado de salud, aunque se confirmó que continúa en recuperación.



Alcalde de Soacha asegura que habitante de calle fue capturado

Tras conocerse lo ocurrido, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se pronunció públicamente para rechazar el ataque y expresar condolencias a los familiares de la mujer fallecida. El mandatario indicó que el presunto agresor fue capturado pocos minutos después del hecho, gracias a la reacción de uniformados que se encontraban cerca del lugar.



Según el reporte oficial, la intervención de la Policía permitió reducir al sospechoso y ponerlo bajo custodia, evitando que la situación se extendiera o que se registraran más personas afectadas. El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales y se encuentra en proceso de judicialización por el delito de homicidio, además de las lesiones causadas a la otra víctima. "La respuesta inmediata permitió que el responsable ya se encuentre capturado por la Policía de Soacha y en proceso de judicialización por homicidio", indicó el funcionario.

Publicidad

"Nos duele profundamente lo ocurrido en el barrio El Salitre, en la Comuna 1. Un acto de violencia que rechazamos y que enluta a las familias de las víctimas y golpea a toda la ciudad. Acompañamos con respeto a los seres queridos de Floralba Jiménez, quien perdió la vida, y enviamos un mensaje de solidaridad por la pronta recuperación de la persona que resultó herida", agregó el funcionario.



Comunidad en Soacha intentó linchar a habitante de calle que habría matado a una mujer

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos posteriores al ataque. En las grabaciones se observa a varias personas reunidas alrededor del sitio donde ocurrió la agresión, mientras una de las mujeres permanece tendida en el suelo.

En la tarde de este viernes, en Soacha, Cundinamarca, la comunidad señaló que un habitante de calle le propinó varias heridas con arma cortopunzante a dos mujeres que iban transitando por el sector de El Salitre. Una de las víctimas falleció. La autoridades investigan los hechos.… pic.twitter.com/fYXMfTQZv4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 25, 2026

Publicidad

De acuerdo con testigos, la comunidad reaccionó con indignación al conocer lo sucedido y trató de linchar al hombre antes de que fuera trasladado por las autoridades. Sin embargo, la rápida actuación policial evitó que el sospechoso fuera atacado por la multitud.

Las investigaciones continúan para establecer todos los detalles del caso y definir las responsabilidades correspondientes ante la justicia. Entretanto, la mujer herida permanece bajo atención médica, mientras las autoridades avanzan en el proceso legal contra el presunto responsable del ataque que dejó una víctima fatal en este sector del municipio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co