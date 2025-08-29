Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUAVIARE
CATATUMBO
FAMILIA QUE MURIÓ EN SAN ANDRÉS
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Abogado de familia de Valeria Afanador: "No permitiremos que este atroz crimen quede en impunidad"

Abogado de familia de Valeria Afanador: "No permitiremos que este atroz crimen quede en impunidad"

Las autoridades encontraron este viernes el cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años que estaba desaparecida desde el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: agosto 29, 2025 05:22 p. m.
Comparta en:
Valeria Afanador.
Valeria Afanador.
Bomberos

Luego de que las autoridades confirmaron el hallazgo este viernes del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años que estaba desaparecida desde el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, se pronunció Julián Quintana, el abogado que representa a la familia de la menor de edad. A través de su cuenta en X, Quintana afirmó "las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria", y citó la publicación de Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, quien dio a conocer el lamentable hecho.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El abogado agregó en su publicación: "Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad". Quintana fue enfático: "Exigimos justicia".

Últimas Noticias

  1. Directora de ICBF se pronuncia sobre hallazgo de cuerpo de Valeria Afanador
    La directora del ICBF, Astrid Cáceres, habló sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador.
    Colprensa/Gobernación de Cundinamarca

    Directora de ICBF se pronuncia sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador

  2. La búsqueda de Valeria Afanador
    La búsqueda de Valeria Afanador
    NOTICIAS CARACOL

    En sector donde se halló cuerpo de Valeria Afanador ya se habían hecho inspecciones: gobernador

"Después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío", expresó en X Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. Valeria había desaparecido en inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, situado junto al río Frío.

El gobernador explicó también que en el sector donde fue hallado el cuerpo se habían realizado "recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces". En entrevista con Noticias Caracol, explicó que "se hizo análisis palmo a palmo de ese corredor y allí no estaba. Nos queda la sensación de que a Valeria la dejaron recientemente en el sitio. Será Medicina Legal quien establezca si esto fue así".

Publicidad

Para investigar la desaparición de la menor, cuyo caso conmovió al país, las autoridades habían recolectado más de 20 terabytes de grabaciones de cámaras de seguridad con el objetivo de trazar la ruta que pudo haber seguido Valeria. De igual forma, la Interpol emitió la semana pasada una circular amarilla con los datos de la niña para localizarla ante el temor de que hubiese sido secuestrada. La desaparición mantuvo en vilo al país durante 18 días y en Cajicá vecinos y familiares realizaron una caminata para exigir su regreso, mientras el gobernador de Cundinamarca había pedido a la Fiscalía y a la Policía priorizar la investigación. En los días recientes, el gobernador Rey había señalado que el caso apuntaría a un caso de desaparición forzada.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Valeria Afanador

Municipio de Cajicá

Cundinamarca