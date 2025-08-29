Abogado de familia de Valeria Afanador: "No permitiremos que este atroz crimen quede en impunidad"

Luego de que las autoridades confirmaron el hallazgo este viernes del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años que estaba desaparecida desde el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, se pronunció Julián Quintana, el abogado que representa a la familia de la menor de edad. A través de su cuenta en X, Quintana afirmó "las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria", y citó la publicación de Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, quien dio a conocer el lamentable hecho.

El abogado agregó en su publicación: "Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad". Quintana fue enfático: "Exigimos justicia".

"Después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío", expresó en X Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. Valeria había desaparecido en inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, situado junto al río Frío.



El gobernador explicó también que en el sector donde fue hallado el cuerpo se habían realizado "recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces". En entrevista con Noticias Caracol, explicó que "se hizo análisis palmo a palmo de ese corredor y allí no estaba. Nos queda la sensación de que a Valeria la dejaron recientemente en el sitio. Será Medicina Legal quien establezca si esto fue así".

Para investigar la desaparición de la menor, cuyo caso conmovió al país, las autoridades habían recolectado más de 20 terabytes de grabaciones de cámaras de seguridad con el objetivo de trazar la ruta que pudo haber seguido Valeria. De igual forma, la Interpol emitió la semana pasada una circular amarilla con los datos de la niña para localizarla ante el temor de que hubiese sido secuestrada. La desaparición mantuvo en vilo al país durante 18 días y en Cajicá vecinos y familiares realizaron una caminata para exigir su regreso, mientras el gobernador de Cundinamarca había pedido a la Fiscalía y a la Policía priorizar la investigación. En los días recientes, el gobernador Rey había señalado que el caso apuntaría a un caso de desaparición forzada.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL