Misteriosa muerte familiar en San Roque: pareja e hijo de 12 años fueron hallados sin vida

Un macabro hallazgo tiene consternada a la comunidad del municipio de San Roque, Antioquia. Recientemente, las autoridades del municipio encontraron una familia dentro de su propia vivienda; los fallecidos, hasta el momento no identificados, fueron una mujer de 36 años, un hombre de 37 y un menor de edad de solo 12 años. Los tres fallecidos eran, respectivamente, una madre de familia, su pareja y su hijo.

Por el momento, las circunstancias precisas acerca de los decesos de las tres personas continúan siendo materia de investigación; no obstante, desde la Alcaldía Municipal de San Roque se ha dado a conocer que, presuntamente, todo se habría tratado de una muerte provocada por los mismos integrantes de familia. Dicha hipótesis coincidiría con algunos testimonios de la comunidad recopilados por medios de comunicación locales, los cuales afirman que, al parecer, los fallecidos tenían millonarias deudas.

La vivienda en la que se encontraron los cuerpos se ubica en el barrio Alto de la Pila. El hallazgo se dio luego de los reportes de la comunidad, pues desde esta residencia se emanaban fuertes olores que llamaron la atención de los habitantes de la comunidad. Por el momento no ha sido revelada la identidad de la familia hallada sin vida; lo único que se conoce, por ahora, es que esta era oriunda del municipio de Bello.



Al parecer, y por el estado en el que fueron encontrados, los cuerpos mostraban signos de que las muertes habían ocurrido días antes del hallazgo. Será labor de las autoridades, tras los respectivos exámenes forenses, determinar cuáles fueron las causas precisas de muerte de estos tres individuos.



La Alcaldía de San Roque expresó su sentida solidaridad y acompañamiento a los familiares de estas personas fallecidas, e hizo una invitación a la comunidad para actuar con responsabilidad tras esta noticia. Asimismo, la entidad habló sobre su sentido compromiso con la salud mental de sus habitantes y reiteró su disposición de brindar acompañamiento psicosocial a los habitantes del municipio que lo requieran.

"Las autoridades competentes continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias de este lamentable suceso que hoy enluta a nuestro municipio. Desde la Alcaldía Municipal expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a los familiares y seres queridos en este difícil momento, e invitamos a la comunidad a actuar con respeto, prudencia y responsabilidad frente a la información que circula. Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la salud mental y el acompañamiento psicosocial en el municipio. Hacemos un llamado a quienes estén atravesando situaciones de angustia, tristeza o desesperanza a buscar ayuda oportuna a través de los servicios de salud y canales institucionales disponibles", manifestó la Alcaldía de San Roque a través de un comunicado.



Guía para acceder a servicios de salud mental en Colombia

En el territorio colombiano, cualquier ciudadano que presente afectaciones en su salud mental —tales como cuadros de estrés, ansiedad, depresión o crisis emocionales— tiene el derecho de acceder a servicios de atención gratuitos y bajo estricta confidencialidad. Es importante resaltar que la solicitud de apoyo no requiere de un diagnóstico clínico previo.

Canales de intervención inmediata

Para recibir orientación psicológica y primeros auxilios emocionales de manera instantánea, se encuentran habilitadas las siguientes líneas nacionales:

Línea 106: servicio de atención disponible las 24 horas del día.

servicio de atención disponible las 24 horas del día. Asistencia por WhatsApp: contacto directo a través del número 300 754 8933 .

contacto directo a través del número . Iniciativa "Porque Quiero Estar Bien": atención profesional a nivel nacional mediante la línea 333 033 3588.

Servicios territoriales y comunitarios

Las secretarías de salud en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han implementado programas de proximidad para el bienestar ciudadano:

Línea 123 Social: canal de enlace para emergencias de carácter psicosocial.

canal de enlace para emergencias de carácter psicosocial. Escuchaderos: espacios físicos diseñados para el diálogo y el acompañamiento profesional en entornos urbanos.

espacios físicos diseñados para el diálogo y el acompañamiento profesional en entornos urbanos. Programas Preventivos: las Casas de Justicia y Secretarías de Salud coordinan talleres de gestión del estrés y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Rutas de atención en el sistema de salud

El procedimiento de acceso varía según el tipo de afiliación del usuario:



Régimen contributivo (EPS): el usuario debe gestionar sus citas de psicología o psiquiatría directamente a través de los canales de asignación de su entidad prestadora de salud. Régimen subsidiado o población no afiliada: la atención se brinda a través de la red de centros de salud públicos bajo el modelo de Atención Primaria en Salud.

Protocolo en casos de emergencia

Ante situaciones de crisis severa o riesgo inminente de autolesión, se debe proceder bajo los siguientes protocolos de urgencia:



Comunicación inmediata con la Línea de Emergencias 123 .

. Traslado al servicio de urgencias del centro hospitalario más cercano.

