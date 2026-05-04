Atraco en Medellín terminó en tiroteo y la muerte de un joven de 17 años: autoridades dan detalles

Marlon Rivas Rojas, un joven de 17 años, es la identidad de la más reciente víctima del flagelo de la inseguridad en Medellín, Antioquia. Este menor de edad falleció en medio de un atraco que desencadenó en la reacción de unos uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) el pasado viernes 1 de mayo.

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El hecho se presentó durante la madrugada del día festivo en inmediaciones del barrio Castilla. Según información que fue transmitida por parte de la Policía al alcalde Federico Gutiérrez, unidades de la Meval y del Departamento de Policía Antioquia evidenciaron que un ciudadano estaba esgrimiendo un arma de fuego contra las víctimas, por lo que intervinieron. En ese momento inició un intercambio de disparos.

Por este caso fue aprehendido un joven de 17 años, quien es señalado como el presunto responsable de este delito. Momentos después, los uniformados encontraron a otro adolescente de la misma edad tendido en la vía, junto a una motocicleta sin placas y una herida de bala.



“Desde el primer momento en el que tuvimos conocimiento de lo ocurrido, solicitamos que se diera celeridad a las investigaciones tanto de Policía como de Fiscalía con miras a esclarecer cuanto antes lo ocurrido, para que exista claridad en detalle de todo, en honor a la verdad y la justicia”, declaró el alcalde de Medellín.



El mandatario enfatizó la importancia de la recolección de testimonios, revisión de cámaras en el sector y la realización de análisis balísticos para acumular el material probatorio necesario, con el fin de determinar con precisión qué sucedió.



Gutiérrez lamentó lo ocurrido y afirmó que le solicitó a las entidades que avancen con la investigación, cuyos resultados manifestó que estará esperando. Asimismo, le pidió a un equipo de la Alcaldía, a la oficina de Paz y Derechos Humanos, que acompañe desde lo jurídico y lo psicosocial a la familia del joven Marlon Rivas Rojas.



Paula Rozo

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