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Reconocida empresa de lácteos cierra operaciones en Colombia: estas son las marcas que desaparecerán

El grupo de origen peruano suspendió operaciones en su planta, ubicada en Cogua, Cundinamarca.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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alerta invima leche
Estas son las marcas afectadas.
Pexels

El Grupo Gloria, holding de origen peruano, suspendió las operaciones en Colombia dentro de la industria de bebidas lácteas. Marcas de leche y derivados desaparecen de los anaqueles de almacenes de mercado como consecuencia de la decisión. Asimismo, la planta que esta empresa tiene en Cogua (Cundinamarca) será cerrada parcialmente.

La decisión corresponde a que la empresa cambiará su enfoque en el mercado colombiano para centrarse en la categoría de bebidas, ya que identificó potenciales oportunidades para consolidar su presencia en Colombia y consolidarse en el mercado internacional. A los ojos del grupo Gloria, tras una revisión estratégica de su portafolio, el conglomerado debe enfocar sus esfuerzos “al negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible”.

Estas serán las marcas afectadas

El Grupo Gloria ingresó al mercado colombiano en 2004 cuando adquirió la marca Algarra, fundada en 1952. Conforme pasó el tiempo, la empresa peruana amplificó su presencia con la adquisición de más marcas de bebidas y alimentos. Al día de hoy, el conglomerado tiene presencia en más de siete países.

En el presente, Gloria Foods se especializa en la producción de jugos, néctares, leches, derivados lácteos y alimentos. Su presencia en el supermercado, almacenes de cadena, alacenas y cocina de los colombianos, se ve reflejada en marcas como jugos California, leche Algarra y la marca Lechesan.

Se desconoce el impacto que esta decisión de nuevo enfoque hacia nuevos mercados podría tener para los trabajadores de la sucursal colombiana y la planta de Cogua.

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La decisión ocurre poco después que Gloria Foods adquiriera el 80 % de la empresa argentina Molfino Hermanos, que opera como Saputo Argentina. La transacción aún no ha concluido, pero el trato tendría un valor de 500 millones de dólares, aproximadamente. La compra obedece precisamente a la estratega ya mencionada de extenderse a otros mercados y fortalecer su presencia.

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