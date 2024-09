Agarraron a señalado feminicida de Yenny Esperanza González cuando tramitaba pasaporte

La captura por parte de agentes del CTI de la Fiscalía del señalado asesino de Yenny Esperanza González, víctima de feminicidio que en junio pasado fue quemada, se realizó a las afueras de la oficina de pasaportes de la calle 100, en el norte de Bogotá.

Según las autoridades, el sujeto tramitaba el documento con la intención de irse del país y evadir su responsabilidad en el crimen de Yenny Esperanza González, ocurrido el 23 de junio en Subachoque, Cundinamarca.

Así fue el crimen de Yenny Esperanza González

La fiscal del caso narró: “Aproximadamente, entre las 3 y 4 de la tarde, usted señor Luis Lorenzo Correa Baracaldo, en el marco de una discusión, agredió física y verbalmente a la señora Yenny Esperanza González Castro, su compañera permanente. Usted le propinó golpes en su rostro, le lanzó una sustancia térmica en su cuerpo, le prendió fuego y le causó con ella quemaduras de segundo y tercer grado en el 54% de su cuerpo”.

Durante dos meses y medio, Yenny Esperanza luchó por su vida, pero las quemaduras provocaron varias complicaciones que terminaron con ella.

Entre los males que contrajo tras ser atacada, sufrió “una neumonía bacteriana multilobar, una infección de tejidos blandos, una hemorragia en las vías digestivas, falla ventilatoria y una lesión renal aguda, entre otras”.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la delegada de la Fiscalía narró cómo el señalado asesino sometió a un ciclo de violencia a su compañera sentimental, a tal punto de aislarla de su familia y decirle lo que debía o no hacer: “Cómo trabajar, cuándo salir, con quién hablar, qué hacer, qué roles de cuidado debía realizar, cuándo y cómo relacionarse con su entorno familiar y social. La agredió física y verbalmente”. Además, “la descalificó por su grado de escolaridad, en reiteradas oportunidades le dijo que ella no era nadie, que no servía para nada, ni para pensar”.

La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no no fue aceptado por el señalado agresor.

