Reportan desaparición de DJ Dever, artista musical cartagenero: "Por favor devuélvanmelo"

El artista musical Deverson José Ríos Caicedo, más conocido en la escena como DJ Dever, fue reportado como desaparecido por su agrupación Passa Passa Sound System. El DJ habría desaparecido en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, junto a otras dos personas.

¿Qué se sabe de la desaparición de DJ Dever?

"La familia de Passa Passa Sound System lamenta informar que desde la noche del martes, 10 de febrero, nuestro artista DJ Dever se encuentra desaparecido junto con dos de sus trabajadores. La última vez que fue visto fue en la ciudad de Barranquilla. Hasta el momento no se tiene información sobre su paradero", se lee en un comunicado de la agrupación musical que ha impulsado carreras de otros artistas como Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez, Koffee El Kafetero, entre otros.

"Agradecemos profundamente a quienes puedan brindar cualquier información que contribuya a su pronta ubicación. Pedimos respeto, prudencia y solidaridad en este difícil momento para su familia, amigos y equipo de trabajo", agregó la agrupación. Por su parte, Tiffany Villarreal, quien sería la pareja de DJ Dever, también se expresó en redes sociales tras la desaparición del artista musical.



"Quiero que sepas que me voy a morir si no apareces ya, tú eres todo para mí. Yo no soy nada sin ti, te amo con toda mi vida y estoy sufriendo mucho, no te mereces esto tú eres el ser humano más lindo que existe y juro que me voy a morir si no te tengo aquí ya. Los que lo tienen por favor devuélvanmelo", escribió Villarreal en sus redes sociales.

En la mañana de este miércoles, la Policía del Atlántico confirmó la activación del protocolo de búsqueda con el Grupo Gaula. Según cita el medio barranquillero El Heraldo, “frente a la presunta desaparición de un DJ en el municipio de Tubará, una vez se conoció la información, se activó de inmediato el protocolo establecido con el GAULA de la Policía, quienes adelantan labores de verificación y recolección de información para esclarecer los móviles del caso. Apenas tengamos la información, se la estaremos compartiendo de manera oportuna”.