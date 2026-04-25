Reportan nuevo ataque terrorista: 7 muertos y 17 heridos tras explosión en Cajibío, Cauca

Una oleada de ataques terroristas se ha registrado durante este viernes y sábado en Valle y Cauca. El más reciente ocurrió en Cajibío, Cauca, donde explotó un cilindro bomba sobre una buseta en el sector conocido como El Túnel. De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó 7 muertos y 17 heridos.

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Los reportes indican que, en ese sector de la vía Panamericana, grupos armados habrían bloqueado el paso por la carretera, congestionando el paso de vehículos por el sector. Al lugar llegó el Ejército y fue ahí cuando hizo explosión lo que sería un cilindro bomba.



Al parecer, los delincuentes planeaban que los militares pasaran por ese lugar; sin embargo, la detonación ocurrió durante el paso de una buseta, que se conoce en ese sector como chiva. En las imágenes compartidas por sobrevivientes al ataque se ven varios vehículos destruidos y fotos del caos que dejó la explosión en la zona.



“Acaba de estallar una bomba en un carro. Encima de la buseta”, gritaba un hombre mientras grababa a otras personas corriendo por la vía Panamericana a resguardarse tras el ataque. Otros gritaban que cuidado con las alcantarillas, pues ahí estarían los explosivos.

#LOÚLTIMO | Reportan nuevo ataque terrorista: cilindro bomba explotó en Cajibío, Cauca, y dejó siete muertos y 17 heridos.



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Durante el viernes y el sábado se han registrado por lo menos 7 ataques en el Valle y el Cauca. La oleada de hechos violentos se inició con la instalación de cilindros bomba en un bus escolar que pasaba cerca del Batallón Pichincha, en Cali. Otro de los hechos de gravedad ocurrió contra el radar aéreo ubicado en El Tambo, Cauca, clave para el control de tráfico aéreo en la región y en el Pacífico, el cual quedó gravemente afectado.

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, detrás de los ataques estarían las disidencias de alias Iván Mordisco, las cuales realizan estos actos terroristas para aparentar fuerza, pero cuando se recurre a este tipo de actos hay una debilidad. Aseguró que se está planeando una operación de gran magnitud y que "lo que se le ha dado a Mordisco del suroccidente del país ha sido como nunca", incluyendo la baja de su compañera sentimental y varios miembros importantes.

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