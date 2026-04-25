Tras ataque en Cajibío, Petro quiere "máxima persecución mundial" contra disidencias de 'Mordisco'

Al menos siete personas murieron y 17 más quedaron heridas este sábado por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del departamento del Cauca. El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, donde presuntos disidentes instalaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La onda causada por la explosión destruyó además otros vehículos y dejó un enorme cráter en la carretera por lo cual el tráfico fue interrumpido en esa zona. "Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad", manifestó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.



El gobernador calificó lo sucedido como "una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias". Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.



¿Qué dijo el presidente Petro tras el ataque en Cajibío?

Tras el atentado, el presidente Gustavo Petro reaccionó y lamentó el ataque. “¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia”, dijo el mandatario en sus redes sociales. Agregó que el miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.



“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar”, agregó.

Publicidad

El mandatario señaló que los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados. “Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Quiero la UAIF encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia. Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional”, añadió.

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una millonaria recompensa de 5.000 millones de pesos por la captura de alias Marlon, jefe de disidencias del suroccidente de alias Iván Mordisco, a quien señalan como responsable de la escalada terrorista. “Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlón. Por el grave daño que está haciendo a Colombia se eleva su recompensa hasta 5.000 millones de pesos", dijo el jefe de la cartera de Defensa tras reuniones con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL