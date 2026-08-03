Capturan a presuntos asesinos de niña de dos años en Atlántico: le dispararon en el negocio familiar

Celeste Osorio es el nombre de una inocente niña de dos años, cuya vida fue cegada por una bala que fue disparada por unos delincuentes. Su muerte fue antecedida por supuestas extorsiones que recibió su familia. El hecho ocurrió en el municipio de Polonuevo, Atlántico, el pasado 19 de julio y resultó en el inicio de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades, que por fin trae frutos. Los dos presuntos responsables de este homicidio fueron capturados por la Policía del departamento.

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La niña fue víctima de una inseguridad de la que ni siquiera tenía noción. En el momento de su asesinato, Celeste estaba jugando con su abuela en la Panadería Santander, un negocio de su familia, cuando sujetos no identificados abrieron fuego contra el establecimiento. La pequeña habría recibido un impacto de bala y fue trasladada primero al hospital del municipio, pero luego fue ingresada a la Clínica Reina Catalina de Baranoa por la complejidad de su estado. Lamentablemente, el personal médico no pudo salvarle la vida, ya que llegó al centro médico sin signos vitales.

Aliana Valentina Duque declaró en entrevista con Noticias Caracol que su hogar es de una familia trabajadora y pidió que el caso de la niña no quede en la impunidad. En El Heraldo dijo que ella había asumido el negocio familiar con su esposo desde hace cuatro años. En ese momento también reveló que antes del ataque sicarial, sus allegados habrían recibido supuestas amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp, en las que pedían que entregaran una suma de dinero o que entregaran un revólver. Además de eso, su pareja fue capturada hace más de un mes por un presunto caso de extorsión. Por su parte, El Tiempo había conocido en su momento que unos supuestos criminales pedían seis millones de pesos como parte de una extorsión.



La exhaustiva investigación por parte de las autoridades en el departamento logró la captura de dos de los presuntos responsables en Baranoa, cuando se movilizaban en un motocarro y a uno de ellos se le encontró un arma de fuego que no contaba con el permiso necesario. En su momento, tanto conductor como pasajero fueron capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Pero esta captura tuvo un giro cuando se conoció que el pasajero, quien portaba la pistola, tuvo participación en el asesinato de Celeste Osorio, según la investigación de la Sijín y el análisis del material probatorio y los elementos materiales de prueba recopilados.



A este capturado se le impuso medida de aseguramiento preventiva por el porte ilegal de arma de fuego, pero continúan las actuaciones judiciales para establecer su presunta participación en el homicidio de la menor de edad, bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación. En esta diligencia habría declarado que, si bien asesinó a la niña, ella no era su objetivo: “no iba a matarla”. Para poder dar con la identidad del presunto responsable, fue clave el testimonio y la colaboración de la comunidad. El teniente coronel Pablo Aníbal Bueno Mendoza, comandante encargado del Departamento de Policía Atlántico, manifestó que este importante resultado demuestra el compromiso permanente de la Institución para esclarecer este lamentable hecho y llevar ante la justicia a los responsables. Asimismo, reiteró que la Policía Nacional actuará con total firmeza y celeridad frente a cualquier conducta que atente contra la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a continuar suministrando información oportuna a través de la línea de emergencia 123, bajo absoluta reserva.

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María Paula Rodríguez Rozo

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