Entrenador de atletismo fue condenado a 30 años de prisión por abusar sexualmente a siete menores

Giovanny Vega Blanco, quien antes era entrenador de atletismo, fue condenado a 30 años de prisión por agredir a siete menores de edad —estudiantes suyas— cuando ellas conformaban un club deportivo. La condena fue impuesta por un juez de conocimiento, que lo declaró responsable por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, en hechos ocurridos entre 2014 y 2022 en Bucaramanga (Santander).

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La condena surge después de seis años de que las denuncias salieran a la luz y se desatara en ese entonces, como lo bautizaron medios locales, como uno de los mayores escándalos de esta índole en el deporte santandereano. Y es que Vega Blanco era conocido por ser el profesor y en su momento entrenador de la Liga Santandereana de Atletismo. El fallo aborda la experiencia de solo siete mujeres, pero en su momento se evidenciaron casi 30 denuncias que fueron divulgadas en redes sociales en 2020.

La decisión se produjo tras un proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación, que presentó las pruebas en las que se basó el fallo. El ente acusador presentó argumentos que dieron cuenta no solo de agresiones de carácter sexual, sino también de maltratos psicológico del que fueron víctimas las menores deportistas.



Siete menores agredidas sexualmente entre 2014 y 2022

Según la investigación, las víctimas —deportistas de entre 15 y 17 años— pertenecían al club deportivo que dirigía el condenado y fueron agredidas mientras se encontraban en proceso de formación bajo su dirección. Las menores fueron expuestas a estos vejámenes mientras que vivían y entrenaban bajo la expectativa de alcanzar reconocimiento deportivo a nivel nacional e internacional.



La Fiscalía señaló que la mayoría de las menores se encontraba en condición de vulnerabilidad y que, además de las agresiones sexuales, fueron víctimas de maltrato psicológico y verbal por parte del entrenador, lo que les generó afectaciones emocionales significativas. De acuerdo con el ente investigador, Vega Blanco se valió de su posición como formador y de su trayectoria en el deporte para ejercer control sobre las víctimas e impedir que denunciaran los hechos. Los testimonios de las mujeres señalan que este hombre hacía comentarios inapropiados y obscenos sobre sus cuerpos, también usaba de excusa las lesiones de sus alumnas para ofrecerles masajes que se tornaron en agresiones sexuales.

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El juez declaró al entrenador penalmente responsable de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambos en su modalidad agravada, y lo inhabilitó por 20 años para ejercer derechos y funciones públicas. La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia, contra la cual proceden los recursos de ley, que podrá interponer la defensa del ahora condenado.

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María Paula Rodríguez Rozo

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