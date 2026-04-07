Alerta por aumento de hipopótamos en Colombia: pasean libremente en Antioquia

Cada vez es más común que habitantes del departamento de Antioquia se encuentren con hipopótamos paseando libremente por las calles del departamento. Ciudadanos han compartido en redes sociales videos de estos animales en el Magdalena Medio, lo que ha generado una nueva alerta a las autoridades por el aumento de presencia de esta especie en el territorio.

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La situación se ha hecho repetitiva especialmente en la vía Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Puerto Triunfo, según los habitantes. También en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó los ciudadanos se han encontrado con la visita sorpresa de estos animales en las puertas de sus casas. Otro hipopótamo también fue visto cerca a la carrilera del tren de carga que va de la Dorada a Santa Marta.

Además de eso, las autoridades encendieron una alerta porque la situación no solo se está reportando en el Magdalena Medio, sino en otros tres departamentos del país. "Ya son visibles en el departamento de Santander, en Boyacá y en Cundinamarca" por la reproducción descontrolada de esta especie, detalló David Echeverri, biólogo de Cornare.



Hay preocupación por la presencia de hipopótamos en municipios de Antioquia, en Barrancabermeja (Santander) y hasta en Santa Marta. Las autoridades ambientales advierten sobrepoblación de estas especies.



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¿Qué dicen los expertos?

Actualmente, las autoridades ambientales han identificado cerca de 200 ejemplares moviéndose libremente por la cuenca del río Magdalena. La capacidad de dispersión de esta especie es asombrosa; el ecosistema colombiano les resulta incluso más favorable que su África natal, ya que aquí encuentran comida abundante durante todo el año y carecen de depredadores naturales.

“Es una especie que en todo lo que representa el manejo mismo y la integralidad de las acciones es bastante compleja realizar; no es solo ponerla en un papel”, explicó Echeverri en diálogo con Noticias Caracol.

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El problema con la presencia de estos animales en el país, específicamente en estas regiones, es que al ser la especie invasora más grande del mundo, ejercen una presión insoportable sobre el ecosistema del Magdalena Medio, que ya sufre por la ganadería y la agricultura. Su presencia altera la calidad del agua y desplaza a especies nativas.

Pero el peligro no es solo ecológico, sino también humano. Las poblaciones ribereñas, especialmente los pescadores, enfrentan un riesgo creciente de encuentros fatales. Echeverri fue enfático al respecto: “Es un animal agresivo. Un hipopótamo puede matar a una persona con toda seguridad”.

En 2024, el Ministerio de Ambiente lanzó un plan de manejo que incluía la esterilización quirúrgica y la translocación internacional. Sin embargo, a dos años de su implementación, los resultados son desalentadores. De los más de 200 hipopótamos, solo se han esterilizado 35.

La esterilización es un proceso extremadamente costoso y peligroso que requiere trasladar un quirófano completo a campo abierto. Según el experto de Cornare, “pensar en que vamos a esterilizarlos a todos pues no es algo que humanamente y técnicamente sea posible”.

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El Instituto Humboldt ha estimado que se requieren entre 5 y 10 años de acciones constantes para ver una reducción real en la población. “Todo con los hipopótamos es peligroso, es costoso y también es demorado; no es como que solo digamos como chasquear los dedos para que se pueda dar alguna de estas acciones”, concluye Echeverry.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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