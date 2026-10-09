Alerta por lluvias en Medellín: reportan inundaciones y deslizamientos en varios sectores

Fuertes lluvias se están registrando en Medellín este viernes 9 de octubre. La Alcaldía de Medellín reportó emergencias en distintos sectores de la ciudad, entre ellas inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y afectaciones en la infraestructura. Ante esta situación, la administración desplegó equipos de atención para responder a los reportes ciudadanos, revisar las zonas comprometidas y acompañar a las personas que tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas. De acuerdo con el balance entregado por la Administración distrital, el Sistema de Emergencias 123 recibió 420 llamadas relacionadas con las condiciones climáticas y sus consecuencias.

Durante la jornada, los organismos de socorro atendieron 10 incidentes por caída de árboles y cuatro situaciones asociadas con deterioro estructural y daños en techos. También se reportaron inundaciones en vías públicas y deslizamientos que afectaron la circulación en algunos sectores. La atención está a cargo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los equipos sociales del Distrito. Las entidades trabajan de manera coordinada para atender los casos reportados, evaluar las condiciones de seguridad y avanzar en la recuperación de los lugares afectados.

Publicidad

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)



Emergencia en la quebrada La Iguaná obligó a una evacuación preventiva

Uno de los puntos que concentra la atención de las autoridades es la parte baja de la cuenca de la quebrada La Iguaná. En este sector, varios habitantes se desplazaron por sus propios medios hacia una zona segura después de que se activara la alarma comunitaria. La medida se tomó como prevención ante las condiciones registradas en el área. Unidades de Bomberos Medellín, junto con personal técnico y equipos sociales de la Alcaldía, permanecen en el lugar para inspeccionar la zona, establecer el alcance de las inundaciones y verificar las condiciones de las familias que viven cerca de la quebrada.



Estamos en territorio acompañando a la gente desde el primer momento de las emergencias por lluvias. 🙌🏻 Más de 200 personas en los puntos críticos llevando toda la oferta institucional. ‼️ pic.twitter.com/b2XvIUHNtI — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 10, 2026

Publicidad

Y en medio de las emergencias de la jornada, los organismos de socorro también rescataron a un hombre de 62 años que se encontraba en la quebrada La Iguaná. Según el reporte oficial, la persona estaba estable después del rescate y fue trasladada a la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires para recibir atención médica. Las autoridades continúan con las labores de evaluación en este sector, donde las condiciones del terreno y el comportamiento de la quebrada son aspectos importantes para determinar las medidas que deben adoptarse frente a posibles nuevas afectaciones.



Guayabal reporta árboles y postes caídos tras las lluvias

Otro de los sectores afectados es Guayabal, específicamente en inmediaciones del parque Cristo Rey y la calle 2 Sur. Allí, los equipos de respuesta atienden la caída de árboles y postes, situaciones que pueden representar riesgos para los peatones y los conductores, además de dificultar el tránsito por las vías cercanas.

EPM adelanta trabajos para restablecer el servicio de energía en el área afectada. Las labores requieren revisar las condiciones de la infraestructura y atender los daños reportados, mientras los organismos correspondientes intervienen en los puntos donde se registraron elementos caídos. La presencia de árboles y postes sobre las vías también obliga a coordinar las acciones de retiro y recuperación de la movilidad.

Publicidad

Así avanzamos con la atención de las zonas afectadas por las fuertes lluvias en Medellín. 🚨⛈️ Estamos en el territorio, acompañando a la gente y en monitoreo permanente.



📲 Invitamos a la ciudadanía a seguir reportando al 123. pic.twitter.com/Fm5zCmEWLN — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 10, 2026

Deslizamientos en Altavista y afectaciones en la movilidad de Medellín

Las lluvias también ocasionaron deslizamientos sobre vías públicas en la parte alta del corregimiento Altavista. Estos eventos hacen parte de las situaciones que evalúan los equipos de emergencia, debido a que la acumulación de material sobre las carreteras puede dificultar el paso de vehículos y generar riesgos para quienes transitan por el sector. La Administración distrital mantiene el seguimiento de los puntos donde se reportaron movimientos de tierra y otras afectaciones relacionadas con las precipitaciones.

Publicidad

En materia de movilidad, los equipos de respuesta avanzaron en la recuperación de varios corredores. Según el balance de la Alcaldía, ya se habilitó el paso en la glorieta de Monterrey y en la avenida 80 con la loma de Los Bernal, dos puntos en los que se adelantaron trabajos para atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL