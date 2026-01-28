En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Gotas para los ojos en Colombia resultaron ser fraudulentas: pueden afectar gravemente la visión

Gotas para los ojos en Colombia resultaron ser fraudulentas: pueden afectar gravemente la visión

El Invima alertó en un reciente informe sobre unas gotas para los ojos fraudulentas que se están comercializando en Colombia y que pueden representar un riesgo para la salud de las personas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de ene, 2026

Gotas para los ojos en Colombia resultaron ser fraudulentas: pueden afectar gravemente la visión
Imagen de referencia.
Pexels

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dio a conocer una nueva alerta sanitaria referente a un producto promocionado como gotas oftámicas, pero que no cumple con la normativa vigente y cuya comercialización ilegal representa un riesgo para la salud de los consumidores.

El producto, nombrado REBRIGHT, es promocionado como “gotas oftálmicas para aliviar el enrojecimiento ocular y tratar patologías como glaucoma, cataratas, presbicia e hipertensión ocular, pese a no contar con registro sanitario, ni autorización para su venta en Colombia", según indicó el Invima en una alerta sanitaria.

¿Cuáles son los riesgos de utilizar el producto fraudulento?

El producto de gotas oftálmicas fue clasificado como fraudulento por la entidad. "No ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad ni eficacia, a pesar de presentarse como un producto estéril y de uso terapéutico, lo que representa un riesgo directo para la salud visual de quienes lo utilizan", agregaron en el texto. “El uso de productos oftálmicos sin registro sanitario puede generar consecuencias graves, desde el agravamiento de enfermedades oculares hasta infecciones que comprometan de manera permanente la visión. La salud no puede ponerse en riesgo por productos que no han sido evaluados”, aseguró William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

La entidad explicó que la utilización o consumo de productos fraudulentos puede empeorar las patologías preexistentes. Asimismo, alertaron sobre estas gotas ya que pueden provocar infecciones oculares severas e incluso derivar en pérdida definitiva de la visión. “Ningún medicamento o producto con fines terapéuticos puede comercializarse legalmente sin un registro sanitario vigente. Este registro es la única garantía de que un producto ha sido evaluado y cumple con los estándares de calidad y seguridad exigidos para proteger a los pacientes”, aseguró Saza.

Lea: Alerta en leche de fórmula para bebés por presencia de toxina: retiro masivo del mercado en Colombia

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:

  • Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"
  • Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios
  • Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre
  • También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

