Invima alerta de producto fraudulento que promete mejora en la circulación y reducción de várices

A través de una denuncia y después de actividades de inspección, supervisión y control, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encontró un producto fraudulento que se está comercializando en Colombia como un "tratamiento para mejorar la circulación y reducir várices" y que no cuenta con los permisos requeridos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Representa un riesgo para la salud pública si no ha sido debidamente evaluado ni autorizado. En tal sentido, para este producto se están declarando propiedades en salud, preventivas, curativas y/o terapéuticas, incumpliendo con la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas", se lee en un comunicado de la entidad.

Lea: Invima alerta sobre producto vitamínico para niños: la misma marca tiene otros 16 avisos



¿Cuál es el producto fraudulento?

El Invima reveló que se trata del producto Liposomal Vitamin C, publicitado con un registro sanitario que no corresponde (RSA-0026240-2023). Además de presentar el serial equivocado, entre las características de su empaque se encuentran características que no han sido validadas. "En los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento", se lee en el artículo 272 del Código Sanitario Nacional.

Publicidad

En el artículo 272 de la misma ley, se indica que los alimentos o bebidas en cuyo rótulo o propaganda se asignen propiedades medicinales, se considerarán como medicamentos. Para este tipo de productos existen unos requisitos especiales. El Invima dijo que el 12 de junio de 2024 ya se había emitido una alerta sanitaria asociada al mismo producto y que a la fecha se mantiene vigente.

"Se informa que el registro sanitario RSA-0026240-2023 usado para la comercialización del producto Liposomal Vitamin C fue verificado en la base de datos de la Dirección de Alimentos y Bebidas, encontrándose que corresponde al producto Caramelo a base de leche y suero variedades", alertó la entidad. Estas son las características que incumple el producto de la alerta:



Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y uso.

No proceda de sus verdaderos fabricantes o importadores declarados en el rótulo o que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada y que se denomine como este, sin serlo.

Aquel producto que de acuerdo a su riesgo y a lo contemplado en la presente resolución, requiera de registro, permiso o notificación sanitaria y sea comercializado, publicitado o promocionado como un alimento, sin que cuente con el respectivo registro, permiso o notificación sanitaria.

Este fue el producto alertado por el Invima. Archivo/Invima

Publicidad

Recomendaciones del Invima frente al producto fraudulento

Se solicita a la población abstenerse de adquirir el producto relacionado en esta alerta.

A los consumidores que hayan adquirido este producto se les recomienda suspender su consumo.

Se recomienda consultar de manera permanente la alertas de la entidad

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA" Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL