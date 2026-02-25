Alias Cucaracho, del Tren de Aragua, fue capturado mientras dormía en lujoso conjunto de Santa Marta

Las autoridades detuvieron en la ciudad de Santa Marta, capital de Magdalena, a Jorge Luis Páez Cordero, alias Cucaracho, miembro del Tren de Aragua cercano a ‘Niño Guerrero’, líder internacional de esa banda transnacional originaria de Venezuela y expandida a otros países, informó este martes la Policía de Colombia.

"En Santa Marta, la Policía capturó a alias Cucaracho, cabecilla narcotraficante y hombre de confianza de alias Niño Guerrero", expresó el director de la institución, general William Rincón, en X, donde aseguró que el detenido tiene notificación roja de la Interpol.

Según el oficial, Cucaracho está acusado de "coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de financiar estructuras criminales vinculadas al terrorismo y el tráfico ilegal de armas".



"Su captura golpea de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad criminal del Tren de Aragua, reafirmando que Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de nuestras fronteras", añadió Rincón. (Lea también: Cabecilla del Tren de Aragua fue capturado mientras celebraba su cumpleaños en Bogotá)



Así siguieron y capturaron a ‘Cucaracho’

El criminal fue sorprendido por comandos del Gaula de la Policía mientras dormía, al parecer, con su pareja sentimental en la habitación de un lujoso conjunto residencial en Santa Marta.



La Policía le venía siguiendo los pasos desde hace varios meses hasta que lo ubicaron en el edificio. Los uniformados de Colombia, en conjunto con la DEA, lo vigilaban desde el aire con un dron para verificar su identidad e, incluso, lo captaron nadando en la piscina del sitio.

Desde ahí, alias Cucaracho presuntamente movía todo el negocio del narcotráfico del Tren de Aragua. También coordinaba el envío de lanchas repletas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

Tras la captura de ‘Cucaracho’, uno de los narcotraficantes más buscados en al menos 200 países del mundo, ya se inició el proceso de extradición hacia Venezuela.

En enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificó al Tren de Aragua junto con los carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13 como organizaciones terroristas. (Lea también: Trump invocó una ley de más de dos siglos para ir contra el Tren de Aragua en EE. UU.)

En Colombia, los cabecillas del Tren de Aragua solicitaron al Gobierno de Gustavo Petro ser incluidos en la denominada 'paz total', una de las políticas bandera de su Administración, enfocada en negociar con distintos grupos y bandas criminales del país.

Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, rechazó la petición al afirmar que no permitiría que organizaciones criminales "se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes".

