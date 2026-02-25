¿Qué se sabe sobre mujer que murió mientras esperaba medicamentos en Cúcuta? Defensoría se pronunció

Doña Cecilia Quintero perdió la vida esperando. Según dijo pocos minutos antes de desplomarse en un dispensario de medicamentos de Cafam ubicado en Cúcuta, llevaba más de seis meses sin recibir su fármaco pese a ser paciente renal y, teniendo 70 años, continuaba luchando para reclamar por su EPS pañales para su hijo discapacitado y medicina para su esposo, quien vive con una arritmia cardiaca y depende de esta para continuar viviendo.

Se encontraba respondiendo una entrevista para el periodista Jorge González, del programa radial Los Caminos del Norte, y pasados pocos minutos desde que informó sobre la grave condición en la que se encontraba ella y su familia por la no entrega de sus respectivas drogas, cayó al suelo frente a una sala llena de usuarios impacientes y cajeros afanados; muchos de ellos, pese a la situación y tal como se ve en videos recientes, poco se preocuparon por el incidente.

Algunas personas se acercaron a ella para intentar ayudarla; ella yacía boca abajo y no mostraba signos de mejora. Procedieron a recostarla boca arriba, a poner almohadas improvisadas bajo su cabeza, e incluso a brindarle primeros auxilios, pero el esfuerzo no fue suficiente. Doña Cecilia murió sin medicamentos, sin una digna vejez y sobre el frío suelo de una farmacia por la que, diariamente, caminan cientos de pacientes desesperados que luchan por conseguir sus medicinas para poder vivir dignamente.



Las últimas palabras de la adulta mayor fueron una contundente denuncia: "Soy Cecilia Quintero, madre de un hijo discapacitado; el 70% en silla de ruedas. Le ordenan pañales, le ordenan metadona y ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Tengo a mi esposo, quien toma rivaroxaban, que es vital para él porque tiene problemas vasculares, es operado del corazón, y resulta que no se los quieren tampoco entregar. Tampoco le entregan la propafenona que es también de uso vital. (...) Yo me aplico la eritropoyetina porque soy paciente renal, y tengo ya de 6 a 7 meses que no me la entregan. Dicen que no, que no hay. Ni siquiera miran los pendientes bien porque llegan y 'que no hay' y le ponen a uno 'que no hay y váyase'", dijo la fallecida.



Adicionalmente, la adulta mayor manifestó su inconformidad con, según ella, la venta irregular externa de medicinas de uso institucional, las cuales sí pueden conseguirse bajo venta, pero por precios muy elevados y provenientes presuntamente, en muchos casos, de farmacias que deben darles administración institucional. "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional ¿y de dónde la sacan? De las farmacias", denunció nuevamente.

"Estamos asistiendo a una desgracia y a un fracaso colectivo: Hoy presenciamos el fallecimiento de una mujer mayor", se lee en una reciente publicación desde X de la cuenta oficial de la Defensoría del Pueblo, entidad que sostiene que la crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. "La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales", manifestó la institución protectora de derechos humanos.



La respuesta de la droguería y Nueva EPS

Droguerías Cafam sede Caobos, punto en el que ocurrió todo, se pronunció tras el incidente y lamentó lo ocurrido, explicando además que, según ella, su personal actuó conforme los respectivos protocolos establecidos. "Desde el primer instante, nuestro equipo activó los protocolos para brindar atención inmediata solicitando la asistencia de los equipos de emergencia. Hasta el momento y de acuerdo con la información disponible no se evidenció ninguna situación irregular con nuestros funcionarios durante la atención", se lee en el comunicado.

Por su parte, la Nueva EPS, entidad que le prestaba el servicio de salud a Gloria, publicó un comunicado en el que solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud hacer "acompañamiento y la revisión exhaustiva de los hechos, con el fin de garantizar total transparencia, objetividad y celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido". Por el momeno, las autoridades competentes se encuentran determinando las causas del deceso de esta mujer, que marca un precedente en la crítica situación que viven miles de colombianos dependientes de medicamentos en medio de la actual crisis de las EPS.

