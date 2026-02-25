"Estaba asustada": periodista que entrevistó a Cecilia Quintero, quien murió reclamando medicamentos

Jorge Emilio González es el periodista que en la ciudad de Cúcuta entrevistó a la ciudadana de 70 años Cecilia Quintero, quien murió cuando se encontraba reclamando medicamentos en droguerías Cafam. El comunicador habló con Noticias Caracol y contó que también él estaba reclamando sus medicinas y, sin esperarlo, dio con esta historia que impactó a todo el país.



Cecilia Quintero también reclamaba medicamentos de su hijo en condición de discapacidad

Jorge indicó que, “como cada ocho días, voy a ver si llegaron los medicamentos porque soy un paciente con varias enfermedades. La señora llegó diez minutos después de mí, vi que ella en una ventanilla estaba asustada, pidiendo los medicamentos, diciendo que el hijo discapacitado necesitaba pañales, que el esposo de ella también necesitaba un medicamento, que hace meses no se lo entregaban, y que ella también venía en un sufrimiento. Estaba necesitando sus medicamentos y siempre se los negaban. Hubo otra denuncia sobre cómo en muchas farmacias se está vendiendo drogas de instituciones”.

Aunque Jorge no se dedica a este tipo de temas, sino que su fuente periodística es cultural, aseguró que “me dio mucha tristeza, me dio algo que verídicamente me estaba pasando a mí por ser paciente también. Hace tres meses no me entregan a mí los medicamentos (nueve en total). Le dije, ‘señora, yo soy periodista. ¿Usted quiere que la grabe?, ¿quiere denunciar?’. Me dijo que sí y comencé a grabar. Mucha gente también estaba en la misma situación. En ese momento, ella dijo que ‘me va a dar un infarto, me va a dar un infarto’. En ese momento cayó bocabajo”.



"No había ambulancia, no había Policía": periodista que entrevistó a Cecilia Quintero

Cuando Cecilia Quintero dijo que se iba a infartar, narró Jorge, “yo en ese momento pensé lo malo y cayó. Después, en segundos, la voltearon, la sentaron en una silla, todo el mundo comenzó a gritar que ‘llamen una ambulancia, llamen una ambulancia’. No había ambulancia, no había Policía. Un señor la alzó y una joven comenzó a darle los primeros auxilios de la contracción al corazón y luego boca a boca. La vi muy pálida y pensé que iba a morir. Me fui y ya fuera de Cafam subí el video a Facebook”.

Además, Jorge criticó que en droguerías Cafam no le brindaron a Cecilia Quintero la ayuda adecuada: “En ese momento, en una droguería como Cafam deberían tener como mínimo el botiquín de primeros auxilios. Yo cargo alcohol y le di un poco a la señora en la mano para que le diera a ella una toma, pero no llegó un médico, llegó fue una coordinadora, ¿pero una coordinadora qué puede hacer si no sabe prestarle un servicio de emergencia a una persona que está falleciendo de un infarto?”.



Finalmente, Jorge Emilio criticó a los políticos que están usando esta grabación para sus campañas electorales: “La señora Claudia López utilizó mi video para contraatacar al Gobierno. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Yo soy imparcial. Mi trabajo es de amor y pasión y mostrar al Norte de Santander cuál es nuestro municipio”.



