Secuestrador llora al ser capturado en flagrancia tras retener a una familia entera en Ibagué

Una familia fue víctima de secuestro en Ibagué, Tolima, por unos delincuentes que usaron la fachada de una falsa venta de terrenos para atraerlos hasta el lugar y retenerlos. El Gaula de la Policía Nacional llegó hasta el sitio y logró la captura de los criminales. El caso generó impacto no solo por la gravedad de los hechos, sino por la reacción de uno de los criminales, quien rompió en llanto al momento de su detención.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según las autoridades, dos hombres y un adolescente de 16 años fueron contactados por delincuentes que les ofrecieron un lote en venta. La cita se concretó en zona rural de la capital tolimense, donde supuestamente les mostrarían el predio.



Sin embargo, una vez llegaron al lugar fueron intimidados con armas de fuego, reducidos y retenidos contra su voluntad durante varias horas. En medio del cautiverio, los secuestradores obligaron a una de las víctimas a enviar un mensaje exigiendo una millonaria suma de dinero para dejarlos en libertad y no poner en riesgo la integridad de los rehenes.

“Están pidiendo 50 millones para dejarnos ir. Haga lo que más pueda, rebúsquela como pueda (…)”, se escucha en el mensaje enviado bajo presión.



El rescate y la reacción de uno de los capturados

El Gaula desplegó un operativo que permitió ubicar el sitio donde permanecían retenidas las víctimas y efectuar el rescate. Los presuntos responsables fueron capturados, como resultado del procedimiento. En imágenes conocidas tras el operativo se observa cómo uno de los detenidos no pudo contener las lágrimas y, entre llanto y quejas, abrazó a su compañero,que permanecía inerme en el momento en que eran asegurados por los uniformados.



De hecho, este mismo individuo le pidió un cigarrillo a los uniformados que participaban en el operativo. Afortunadamente, las víctimas fueron liberadas sanas y salvas y puestas a disposición de las autoridades competentes para recibir acompañamiento.



Operación Turquesa: la ofensiva en contra de la criminalidad en Colombia

El rescate hizo parte de la ofensiva nacional contra la delincuencia denominada Operación Turquesa, desarrollada en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como en al menos 10 departamentos del país.



Según el balance entregado por el coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía, ha afectado a cerca de 30 grupos delincuenciales y ha facilitado la captura de 111 personas. Además, cinco integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos. En el marco de esta ofensiva también fueron incautados 297 elementos, entre armas de fuego, proveedores, munición de diferentes calibres, granadas, vehículos, estupefacientes y celulares.



¿Cómo denunciar un secuestro ante las autoridades colombianas?

De acuerdo con el Gaula, el rescate fue posible gracias a una llamada oportuna a la línea 165, habilitada las 24 horas del día para denunciar casos de secuestro y extorsión.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

@pau.r.rozo en Instagram

