Ana Bejarano explica fallo de Corte sobre apps sin costo adicional: "No se acabó el internet gratis"

La Corte Constitucional tomó la decisión de que los operadores telefónicos ya no podrán ofrecer sus servicios de internet imponiendo aplicaciones incluidas; es decir, sin que haya aplicativos que no consuman datos de manera predeterminada. Esto se dio tras una demanda interpuesta por la abogada y columnista Ana Bejarano y Emmanuel Vargas Penagos.

El fallo declara inexequible un articulo que prohibía a los proveedores de servicios de internet ofrecer planes diferenciados, según los perfiles de consumo de sus usuarios, bajo el modelo conocido como zero-rating.

Los operadores, con este sistema, ofrecían acceso sin costo adicional a aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram, ya que, según el alto tribunal, afecta el principio de neutralidad en la red. Es decir, que alguien defina qué aplicaciones debe usar gratis en su teléfono.

Ana Bejarano habló en Noticias Caracol sobre este tema y dijo que la Corte Constitucional “no dijo que se acabó el internet gratis, sino que la gente tiene derecho a elegir cuáles son las aplicaciones que quiere que tengan zero-rating y que no consuman sus datos. Nosotros no estamos atentando contra el internet gratuito. Estamos es buscando que el internet sea libre y que la gente pueda de manera neutral elegir cuáles son las aplicaciones que les resultan favorables. No se acaba el internet gratis, sino que se abre una puerta para un internet neutral y libre en Colombia”.

La abogada explicó que desde ahora “los operadores que ofrecen planes que contribuyen y que tienen internet gratis lo que va a ser posible es que las personas elijan cuáles son esas aplicaciones que quieren que no les consuman los datos. Usualmente, son las aplicaciones de Meta que son las que las empresas de telefonía celular ofrecen en estos planes”.

"El internet tiene que ser libre para todo el mundo"

De seguro, dijo Ana Bejarano, las personas elegirán las mismas aplicaciones de Meta que los operadores ofrecen sin costo adicional “porque son las más usadas, pero esa posibilidad de elegir y de decidir cuál es el internet que yo quiero que sea gratis es un cambio revolucionario para Colombia porque lo que implica es que ya no vamos a estratificar el internet. El internet no puede ser solamente libre para las personas que tienen plata. El internet tiene que ser libre para todo el mundo”.

Las personas de bajos recursos que acceden, generalmente, a planes de celular más económicos del mercado, aseguró la abogada, “van a poder elegir cuáles son las aplicaciones que quieren que sea gratis, que no les consuman datos y que quieren en su celular”.

Esto quiere decir que, si el usuario desea aún tener las aplicaciones de WhatsApp o Facebook sin costo adicional, las podrá seguir teniendo, claro, si así lo decide.

Bejarano puso el ejemplo de un taxista que puede tener la opción de ya no tener, por ejemplo, la aplicación de Instagram sin costo adicional, sino que tenga la oportunidad de poder elegir una app de transporte o una de GPS sin que se le consuman los datos. “Aunque esto parezca intrascendente, los derechos humanos están completamente atados al uso del internet. La satisfacción de muchos derechos están atados al uso libre el internet y lo que queremos es que sea libre, no que sea lo que ciertas plataformas gigantescas como Meta decidan por la gente”.

Las empresas de telefonía indicaron que los que terminarán pagando esta decisión de la Corte Constitucional son los usuarios porque, dicen ellos, las compañías opten por cobrar las aplicaciones sin dejar ninguna sin costo adicional.

La abogada respondió esa afirmación diciendo que “ellos amenazan con eso continuamente para evitar contarle a la gente cuáles son los beneficios o incluso dinero que reciben de plataformas como Meta por ofrecer estos ‘planes gratis’. Ellos permanecen en la oscuridad sobre todas estas tratativas y lo que queremos es que sean honestos. No van a dejar de tener todos los usuarios que tienen y no van a perder usuarios solamente por ajustarse el bolsillo en esta ocasión. Ellos han utilizado este argumento en otros países del mundo y en todos los países donde se han tomado decisiones de esta naturaleza, bien sea por la vía judicial o legislativa, nunca ha pasado que se empiecen a eliminar los planes de internet gratis. Eso no pasa. Ellos amenazan con eso para que no se tomen este tipo de decisiones y para que nosotros no podamos tener acceso a cuáles son los beneficios monetarios o de otra naturaleza que ellos reciben por tener esos tratos con plataformas como Meta”.

