Cronología de los disturbios en concierto de Damas Gratis: videos y lo que se sabe de las peleas

Toda una batalla campal se vivió en la noche del miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena, previo al concierto de la banda de cumbia argentina Damas Gratis. Noticias Caracol conoció detalles de los hechos ocurridos, que dejaron a más de 20 personas heridas y la confirmación de un fallecido a las afueras del estadio cubierto.

Sobre las 8:00 de la noche, a pocos minutos de iniciar el concierto, decenas de personas derribaron la puerta 5 para ingresar sin entrada. De inmediato, la pelea comenzó en diferentes puntos; en la planta baja, en las escaleras y en los pasillos.

Los involucrados utilizaron sillas y demás elementos del lugar como armas improvisadas. Las vallas metálicas que ayudan para el ingreso de las personas también fueron tomadas como armas. Además, se conoció que algunas personas llevaron consigo armas cortopunzantes.

Fuentes le indicaron a Noticias Caracol que el evento contaba con logística y seguridad privada, por lo que no había presencia de la Policía Nacional al interior del recinto.

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó detalles de lo ocurrido: “En la noche de hoy, fue necesario apoyar la organización de un evento en el escenario Movistar Arena. Al parecer, en la parte interna, su organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”. Indicó también que “fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes. En estos momentos, tenemos el reporte de cinco personas heridas con arma cortopunzante, las cuales están siendo atendidas en centros asistenciales”.

Videos grabados por ciudadanos que asistieron al evento muestran cómo los violentos llevaron a cabo la riña. En imágenes se ve a una mujer vestida con camisa negra y jean azul, quien tenía un arma cortopunzante en la mano derecha.



Así habría muerto hincha tras pelea en el Movistar Arena

Después de una hora y media de riña, una persona murió a las afueras del Movistar Arena, de acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”. Además, el mandatario se refirió a la pelea y dijo que “los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

Galán también informó que “he convocado para mañana una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para que me presenten un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”.

Pablo Lescano, vocalista de Damas Gratis, se refirió a través de sus redes sociales a cerca de lo sucedido: “Chao, Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”.

Las directivas del Movistar Arena, en medio del caos, publicó un comunicado anunciando la cancelación del evento. “Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto. En este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración. El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales”.



¿Quién murió tras peleas en concierto de Damas Gratis?

Versiones indican que el fallecido en estos hechos fue identificado como Sergio Blanco, integrante de la Guardia Albi-Roja Sur, barra de Independiente Santa Fe. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.