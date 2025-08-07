Pablo Lescano, de Damas Gratis, habla tras desmanes en concierto: "Bogotá, me rompiste el corazón"

Las autoridades de Bogotá están investigando los incidentes que ocurrieron previo al concierto del grupo de cumbias argentinas Damas Gratis en la noche del 6 de agosto. El evento, que se desarrollaba en el Movistar Arena, fue suspendido tras enfrentamientos de personas dentro del recinto.

De hecho, según imágenes, algunos de los asistentes se enfrentaron con armas blancas. También se conoció que otro grupo de personas intentó ingresar sin boleta y de forma abrupta al escenario, lo que motivó la cancelación de la presentación musical.

El hecho más grave, según explicó el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, ocurrió a las afueras del Movistar Arena donde falleció un joven tras ser, al parecer, atropellado. “Esto será motivo de investigación”, dijo el mandatario capitalino.

Para Galán, “los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, señaló.



¿Qué dijo Pablo Lescano, vocalista de Damas Gratis?

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó este jueves "el fallecimiento de un hombre adulto, quien fue arrollado por un vehículo", así como "la atención de 20 curaciones menores por parte del operador de salud" y cuatro traslados a hospitales de la zona, "los cuales, en su mayoría, se encuentran en estado estable".

Por los desmanes, el concierto de la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis fue finalmente cancelado. A propósito, su vocalista Pablo Lescano se refirió brevemente sobre los acontecimientos que interrumpieron la presentación.

“Chau, Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, señaló en respuesta de muchos fanáticos quienes le escribieron por redes sociales expresando su tristeza tras la cancelación del evento.

Finalmente, Lescano manifestó sentirse “muy triste por todo lo sucedido”.

El Movistar Arena señaló en un comunicado que la administración de ese recinto "tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores" y por eso canceló el concierto de Damas Gratis, que está de gira por Colombia.

"El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales", dijo.

