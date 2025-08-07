Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así van las marchas convocadas por el Centro Democrático en apoyo a Uribe en Bogotá y Medellín

Así van las marchas convocadas por el Centro Democrático en apoyo a Uribe en Bogotá y Medellín

Decenas de personas se movilizan por el centro de sus ciudades para mostrar su apoyo a Uribe tras condenada por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Marchas a favor de Álvaro Uribe
Marchas a favor de Álvaro Uribe
Noticias Caracol y Colprensa
Por: Cristian Ávila Jiménez
|
Actualizado: agosto 07, 2025 12:09 p. m.

Decenas de personas se movilizan en distintas capitales de Colombia para manifestar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En Bogotá, por ejemplo, centenares de manifestantes se reunieron en el Parque Nacional, a donde llegaron con capas, sombrillas y chaquetas por la lluvia que cae esta mañana en la capital colombiana.

Con pancartas que dicen "Uribe inocente" y "Justicia politizada no", los manifestantes mostraron su rechazo a la condena impuesta contra el expresidente Uribe, quien gobernó a Colombia entre los años 2002-2010. El destino es la Plaza de Bolívar.

En Medellín fue la protesta con más participantes, quienes izaron sus banderas de Colombia y llevaban mensajes de apoyo a Uribe. “Estamos protestando por una causa justa. Hay una asistencia masiva. Soy seguidora de Uribe y aquí estoy”, dijo una manifestante a Noticias Caracol.

A la marcha en esa capital, además, participó el hijo menor del expresidente, Jerónimo Uribe, que llevaba puesta una camiseta blanca como la mayoría de manifestantes. “Fuerza, Uribe”, decían.

Partidarios de Uribe también salieron a mostrar su apoyo en las calles de Cali, Cúcuta, Manizales, Barranquilla y Cartagena, entre otras ciudades.

La condena al expresidente Uribe

El pasado 1 de agosto la jueza Heredia condenó a Uribe a una pena de doce años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y además lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.
La jueza lo absolvió de un tercer delito, de soborno simple, y le concedió el beneficio de cumplir la condena en régimen domiciliario, aunque de inmediato ordenó su detención, un extremo que usualmente se hace en instancias posteriores, cuando la condena queda en firme.

Por esa razón, el exmandatario se presentó el miércoles a un juzgado de la localidad de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste), para formalizar su detención.

Los abogados de Uribe presentarán el 13 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación a la sentencia, que esa segunda instancia debe resolver antes del 16 de octubre para que el caso no prescriba.

NOTICIAS CARACOL
Con información de EFE

