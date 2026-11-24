La Cámara de Representantes resolvió suspender provisionalmente por tres meses a la congresista Luz Verónica Estrada, acatando la decisión de la Procuraduría General de la Nación. La legisladora es investigada por presentar presuntos títulos falsos de la Universidad Nacional y el colegio en Antioquia donde, según la institución, solo llegó hasta octavo grado. (Lea también: Congresista Verónica Estrada habla por primera vez de polémica por presunta falsificación de títulos)



Señala en su resolución “que, en virtud de la imposición de medida provisional de suspensión proferida en contra de la Representante a la Cámara, doctora LUZ VERÓNICA ESTRADA HOLGUÍN por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación, le corresponde a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, con fundamento en el artículo 41-1 de la Ley 5ª de 1992 -Reglamento Interno del Congreso-, adoptar las decisiones y medidas necesarias y procedentes”, por lo que decide “declarar la falta temporal de la Representante a la Cámara, doctora LUZ VERÓNICA ESTRADA HOLGUIN, en virtud de la medida provisional proferida en su contra”. (Lea también: La representante Verónica Estrada y otros políticos acusados de alterar sus títulos académicos)



¿Perderá la curul?

El documento explica que se declara “la vacancia temporal de la curul ocupada por la doctora LUZ VERÓNICA ESTRADA HOLGUÍN” y la requiere “para que proceda ante la División de Servicios y la Sección de Suministros de la Corporación, a la devolución de los bienes de propiedad de la Cámara de Representantes que le fueron suministrados para el ejercicio de su actividad congresional”.

Aclara que la suspensión provisional es “por el término de tres (3) meses, contados a partir de la promulgación de la presente resolución, o hasta que la autoridad disciplinaria y/o autoridad judicial disponga otra cosa”. Durante ese lapso, la congresista no tendrá derecho a remuneración alguna.

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Asimismo, indicó que se declara “vacante temporalmente la curul de Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia” por el Pacto Histórico, explicando que, “en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política, y en relación con la curul de la doctora LUZ VERÓNICA ESTRADA HOLGUÍN, no habrá lugar al llamamiento de su reemplazo. “Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”, se lee en la resolución.



Verónica Estrada había presentado un título de Ingeniera de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, que negó haberle concedido ese diploma. Asimismo, la Institución Juan Pablo Gómez Ochoa dijo que el título de bachiller que ella mostraba también había sido falsificado, y que para el año en el que supuestamente se graduó debía repetir el grado octavo. El Pacto Histórico le ha pedido que presente su renuncia.



El abogado de la congresista, Santiago Trespalacios, dijo que "a ella le hemos recomendado que guarde silencio y que empleemos la energía en prepararnos para actuar en los estrados".

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL