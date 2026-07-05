Tractocamión estalló en llamas en Barrancabermeja tras protagonizar accidente: una persona falleció

Una fuerte explosión registrada cerca del municipio de Barrancabermeja, Santander, interrumpió la tranquilidad de los habitantes de la zona este domingo 5 de julio después de escuchar el estruendo. Los hechos ocurrieron en la vía que comunica a Barrancabermeja con la Troncal del Magdalena Medio, por el corregimiento El Centro. Y es que allí muchos viajeros fueron testigos de cómo un tractocamión protagonizó un accidente de tránsito y se incendió a un costado del corredor vial tras la colisión. Lamentablemente, una persona falleció.



Testigos grabaron los momentos posteriores del accidente, donde se puede ver a la tractomula contra un costado de la vía y en llamas. Personas y vehículos se congregaron a una distancia prudente del vehículo grande siniestrado para registrar los momentos de tensión y curiosidad.

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Las autoridades dieron un parte de tranquilidad a la población después de la novedad presentada al asegurar que esto no involucró a ningún actor armado de la zona. Las hipótesis, hasta ahora, apuntan a una falla mecánica que habría presentado la tractomula en el momento del viaje. El vehículo chocó contra una motocicleta y posteriormente contra un talud de tierra.

De acuerdo con las autoridades, la persona fallecida sería el conductor de la motocicleta involucrada en este accidente, cuya identidad aún está por establecer. La movilidad ya se restableció en este corredor tras varias horas de cierre por la novedad vial. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado especial a los conductores y a la comunidad en general para que tomen el volante con precaución y transiten con responsabilidad.



Los datos del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestra un aumento preocupante de personas fallecidas durante este año por siniestros viales. Y es que de enero a abril de 2026, 3.019 personas han fallecido en esta clase de hechos. Esto significa un aumento del 19,4 % a comparación de la misma temporada del año pasado, que para esas alturas ya registraba el deceso de 2.529 personas. Los tres departamentos que más registran muertes por siniestros son Antioquia (378 casos), Valle del Cauca (328) y Bogotá D. C. (203). Los actores viales que más figuran como víctimas fatales son los usuarios de moto.



Con reportería de Pilar Mejía*

María Paula Rodríguez Rozo

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