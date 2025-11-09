¿Cómo era Armero antes de la tragedia de 1985? Vea la reconstrucción virtual del municipio

En conmemoración de los cuarenta años de la tragedia de Armero, que se cumplen el próximo jueves, Noticias Caracol presenta un especial periodístico que busca rendir tributo a la memoria de los muertos y acompañar a sus familias. Este desastre, provocado por una avalancha generada por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, es considerado el peor desastre natural de la historia de Colombia y causó la muerte de más de 25 mil personas. La catástrofe ocurrió cuando el país aún intentaba reponerse del horror de la toma y retoma del Palacio de Justicia, apenas una semana atrás, y desvió la mirada hacia este pueblo próspero que desapareció en cuestión de minutos.

Durante seis meses, un equipo de este noticiero, con apoyo de su unidad de graficación, se dio a la tarea de reconstruir virtualmente el Armero de 1985, tal y como lo conocieron sus pobladores. Este informe busca ser un homenaje a los sobrevivientes que perdieron su pueblo, su vida y sus sueños, y transportará a los espectadores a la llamada Ciudad Blanca.

El proceso de reconstrucción, liderado por Álvaro Fredy Acevedo, implicó visitas a la zona para georeferenciar los sitios emblemáticos del municipio. Además, se requirió ayuda de planos y mapas proporcionados por el Instituto Agustín Codazzi, y fotografías facilitadas por ciudadanos y gestores culturales. Armero, en 1985 y antes de la tragedia, era una población con un comercio intenso, conocido como el paraíso del algodón y el arroz y el orgullo del norte del Tolima.



El recorrido virtual permite conocer el Armero pujante y emprendedor de 1985, destacando lugares icónicos que representaban el centro social y cultural del municipio. Por ejemplo, la Iglesia de San Lorenzo, ubicada en la Calle 12 con Carrera 15, y cuya construcción inició en 1920 y finalizó en 1951. Su torre de 20 metros era la edificación más alta del pueblo. También el Parque Los Fundadores, considerado el corazón del municipio, un espacio que olía a mango viche y estaba lleno de árboles, incluyendo una famosa ceiba que cuenta con más de cien años. En el costado norte, una tarima construida en 1978 era el escenario natural de eventos culturales y discursos políticos.



El recorrido pasa por la Casa Cural, el Hotel y Heladería España, el Almacén Caperucita, y El Chileno (un almacén de telas). También se muestra la sede de Radio Armero, cuyo balcón del segundo piso era la tribuna natural de los políticos en campaña. Otros puntos incluyen el Almacén YEP, la Oficina de Circulación y Tránsito, la Cárcel (que también funcionó como Alcaldía), el Restaurante Chino, el Café Hawaii, la Heladería La Chips y la sede de la Caja Agraria.

