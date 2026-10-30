Funcionario del Inpec en Cali fue asesinado este 30 de octubre: esto se sabe del crimen

El dragoneante Luis Francisco Ramírez, quien trabajaba en una cárcel de Cali para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue asesinado. La entidad para la que laboraba lamentó el hecho en sus redes sociales y puso en conocimiento este caso ante la opinión pública, un nuevo homicidio que se registra entre la comunidad de funcionarios del Instituto.



El Inpec confirmó la noticia durante la noche de este viernes 30 de agosto, sin dar mayores detalles de su deceso. “Desde el INPEC lamentamos profundamente el asesinato del Dg. Luis Francisco Ramírez, quien laboraba en la cárcel de Cali. Este crimen nos enluta y merece nuestro absoluto rechazo”, dijo en su publicación la entidad.

El asesinato del dragoneante Ramírez se suma a más hechos de violencia contra funcionarios del Inpec que se han registrado en lo corrido de 2026. En Cúcuta fue asesinado Bryan Rangel Saavedra en una estación de servicio, después de cumplir con su jornada laboral. Diego Armando Acevedo fue atacado en un establecimiento comercial que él administraba. El dragoneante Miguel Muñoz Llano fue asesinado en medio de un ataque que se libró justo frente a la cárcel La Modelo de Bogotá y Manuel Becerra Palma murió bajo circunstancias similares, pero fuera de una cárcel de Palmira. (Le puede interesar: A la cárcel, hombre que engañaba a niños por redes sociales para obtener videos íntimos de ellos)

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El Inpec declaró en su publicación que la labor penitenciaria “no puede seguir siendo blanco de amenazas y de la violencia” e hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos en los que ocurrió la muerte del dragoneante Ramírez, todo bajo la garantía de que este caso reciba justicia. Todavía se desconocen el tiempo, modo y demás circunstancias de la muerte del funcionario. (Le puede interesar: Así se vio el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita, Boyacá: encadenado de pies y manos)



El sector penitenciario de Colombia ha pedido en reiteradas ocasiones medidas urgentes, como la presencia de la Policía en perímetros carcelarios e inteligencia contra amenazas eventuales contra el personal; entrega de chalecos antibalas; instalación de una mesa interinstitucional; garantías laborales y celeridad de la justicia para esclarecer las muertes de sus compañeros.

María Paula Rodríguez Rozo

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