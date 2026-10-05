Asesinan a tres personas en establecimiento en Cauca: hombres armados dispararon indiscriminadamente

Al menos tres personas fueron asesinadas y una más resultó herida en una nueva masacre cometida en el municipio de Santander de Quilichao, en el convulso departamento colombiano del Cauca, denunciaron este lunes organizaciones sociales. La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que hombres armados ingresaron el domingo a un establecimiento público y "dispararon de manera indiscriminada contra las personas presentes, causando la muerte a tres personas". Esta organización manifestó su preocupación porque este año han sido cometidas 96 masacres en el país. De esa cifra, 14 han sido perpetradas en el Cauca y han dejado al menos 68 víctimas.



La Defensoría del Pueblo, por su parte, advirtió en una alerta temprana, citada por Indepaz, que hay un "alto riesgo para la población civil debido a la presencia" de grupos armados como el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, que es liderada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.

La senadora indígena, y excandidata vicepresidencial como fórmula de Iván Cepeda, Aída Quilcué, quien es oriunda del Cauca, rechazó en X el ataque, que "se suma a la escalada de violencia que enfrenta el Cauca". "Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar la seguridad, esclarecer estos hechos y proteger a la población civil. El Cauca necesita garantías para vivir en paz, no más violencia sobre sus territorios. La vida y la dignidad de los caucanos deben ser una prioridad", añadió la congresista.

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Además del EMC, en la zona operan otras disidencias de las Farc; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.



Por otra parte, el comandante del Ejército colombiano, el general José Bertulfo Soto, informo que soldados de la Tercera División de la institución "ubicaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos instalados cerca de un centro educativo" en el municipio de Cajibío, también en el Cauca. "Rechazamos esta acción criminal que pone en grave riesgo a menores de edad y desconoce la protección especial que el Derecho Internacional Humanitario otorga a los niños y a los bienes de carácter civil. Una escuela debe ser un lugar para aprender, crecer y construir futuro, nunca un escenario para sembrar terror", añadió el oficial en X.



El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, manifestó que la presencia de explosivos cerca de una escuela "debe generar un rechazo como sociedad". "Condenamos el actuar infame de estos grupos que dispusieron artefactos explosivos en inmediaciones de una institución educativa rural de Cajibío, poniendo en riesgo la vida de nuestros niños, niñas, docentes y de toda la comunidad. Es un hecho que no podemos pasar por alto y que exige el repudio de todos los sectores", afirmó Guzmán en X.

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EFE