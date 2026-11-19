Las inmediaciones de la Universidad de Antioquia (UdeA), en su sede de Medellín, se convirtieron en escenario de disturbios en horas de la tarde de este 19 de noviembre, jornada en la que se convocaron manifestaciones por el paro nacional. Desde las 4 de la tarde, aproximadamente, estallaron enfrentamientos en la calle Barranquilla, que fue bloqueada por un grupo de personas. El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre esta situación que afecta el orden público y la movilidad.



Al parecer, este grupo de encapuchados lanzó papas bomba (artefactos explosivos) contra la fuerza pública. De acuerdo con el mandatario distrital, las personas estarían escondiéndose en el campus de la UdeA. Entretanto, la calle Barranquilla permanece cerrada por los disturbios y la posible presencia de artefactos improvisados que arroja este grupo de sujetos. Las personas que están en los alrededores de la zona han resentido los efectos de los gases lacrimógenos que se han lanzado en el marco de los enfrentamientos.

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En el punto hacen presencia efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), al igual que tres tanquetas pertenecientes a este grupo de la Policía, encargado de la intervención y el control de estos eventos de alteración del orden público. La fuerza pública está intentando ingresar al campus de la UdeA para controlar precisamente los desmanes. Asimismo, intenta tomar el control de la zona por tierra y por aire, ya que hay un helicóptero sobrevolando el centro y centro oriente de la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez dijo que dio la instrucción de despejar la calle Barranquilla, bloqueada por los desmanes que ocurren desde las cuatro de la tarde, y que la fuerza pública entre a la zona para “controlar la situación”. “He dado instrucciones precisas al PMU para que se despeje la vía y se garantice el derecho a la libre movilidad de parte de los ciudadanos”, escribió en su publicación desde el Puesto de Mando.

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Y añadió en el video: “Hemos garantizado el derecho a la libre protesta para quienes se quisieron manifestar de manera pacífica”, declaró el mandatario en un balance reciente. “Cerrando esa vía afectan a la inmensa mayoría de los ciudadanos que a esta hora se desplazan”.

La información en tiempo real sobre novedades en materia del flujo de tránsito está siendo publicada en las plataformas oficiales de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

María Paula Rodríguez Rozo

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