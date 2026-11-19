Julio Alberto Ríos, más conocido como Julioprofe y quien cuenta con cerca de un millón de seguidores en Youtube y más de 300 mil en Instagram, denunció a través de sus redes sociales que, junto a su familia, ha sido víctima de amenazas y hostigamiento.



Este ingeniero civil enseña matemáticas y física en su tierra natal, Cali, Valle del Cauca, y se destaca en su contenido virtual por educar en estas materias de una forma didáctica. (Lea también: Auxiliar de Policía habría sido víctima de insultos racistas en Cali: video desató rechazo)



¿Cómo han sido las amenazas contra Julioprofe?

El maestro, cuyos últimos contenidos fueron publicados en días pasados, se dirigió a su comunicado disculpándose “por estar ausente estos días”. Reveló que la causa es que su “familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos ha quitado la paz”. (Lea también: Liberan a Lizeth Alejandra Castaño, joven que fue secuestrada en panadería de Guacarí)

Informó que “ya pusimos las denuncias ante las autoridades y, por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles. Solamente les pido su comprensión y sus oraciones. En cuanto pueda, les contaré más. Gracias por estar siempre ahí”.

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No dio más detalles sobre la situación que atraviesa, pero ha recibido decenas de mensajes de apoyo de seguidores y otros colegas, como @math2me, quien confía en que todo “se resuelva pronto. Lamentablemente hay gente mala que se aprovecha del trabajo de otros”. El @profesorsergiollanos le envió “un abrazo solidario. Quienes compartimos el amor por enseñar y divulgar sabemos lo mucho que aportas y lo gran ser humano que eres. Mucha fortaleza para ti y los tuyos; deseamos de corazón que todo salga bien”.



@heeyoliveer le escribió: “Ánimo profe, ojalá que todo salga bien, le mando mi apoyo y bendiciones a la distancia a usted y su familia”.



Julioprofe, a traves de sus historias expresó: "Gracias por sus palabras de apoyo. Cero tolerancia con la violencia de género", sin decir algo más.

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