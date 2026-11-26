El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló que un empresario mexicano, radicado en su departamento, fue asesinado en la noche del miércoles 25 de noviembre. El hecho se presentó luego de varias de bloqueos en las vías que conectan con el municipio de Jericó.



La víctima fue identificada como Juan Pablo Olivares, quien era el propietario de finca hotel Santa Laura, ubicada en el municipio. "Hoy adelantaremos un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que abordaremos estos hechos. Desde la Gobernación de Antioquia ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita individualizar, identificar y judicializar a los responsables", escribió el gobernador en su cuenta.

El mandatario departamental también aseguró que exigían "a los organismos de seguridad y justicia esclarecer este crimen y capturar a los responsables". Rendón también dijo que "la impunidad envalentona a los delincuentes, debilita la autoridad del Estado y socava la confianza ciudadana".

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El senador del Centro Democrático Hernán Cadavid Márquez dijo en un mensaje en sus redes sociales que lamentaba "la sensible partida de Juan Pablo Olivares". El político indicó que daba su acompañamiento y sus condolencias a la esposa de Olivares, Maria Isabel Arteaga, así como a su hija y los demás miembros de su familia.



En declaraciones a medios, Rendón también dijo que esperaban que "este hecho no se quede en la impunidad, se esclarezca oportunamente. Lamentamos mucho la situación". El gobernador fue enfático en la recompensa para quien tenga información y "le permita a las autoridades neutralizar a los responsables de este crimen, bien por la vía de las armas, bien por la vía de la justicia".

