Mujeres, menores de edad, personas mayores y adultos viajaban en un bus intermunicipal, que cubría la ruta Ibagué-Girardot, cuando fueron sorprendidos por el volcamiento del vehículo en el que se desplazaban. El accidente de tránsito ocurrió este 26 de noviembre antes de llegar al Puente de la Vida. Se habla de un saldo preliminar de más de 10 pasajeros que resultaron heridos.



De acuerdo con los medios regionales e imágenes registradas por los testigos, el bus pertenece a la empresa de transporte San Vicente. Al parecer, ocurrió porque el conductor habría perdido el control del vehículo durante el viaje y posteriormente se fue de lado sobre la vía. Sin embargo, esto es algo que solo las autoridades competentes podrán establecer. Hasta ahora se sabe de manera preliminar sobre 14 personas heridas que fueron remitidas a centros asistenciales de Ibagué para ser atendidas. De acuerdo con los testimonios, algunos pasajeros habrían necesitado ayuda para salir del vehículo porque quedaron atrapados. Todavía no hay confirmación de alguna posible víctima mortal.

Organismos de socorro hacen presencia en el lugar para realizar los respectivos actos urgentes. La Policía de Tránsito sigue compilando la información para dar un consolidado sobre lo que ocurrió en el siniestro y cuántas víctimas hay en total. Las causas podrían tardar más en ser establecidas.

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