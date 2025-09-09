Así cayeron tres delincuentes en Medellín que habrían secuestrado a 9 personas durante un robo

En una rápida acción policial, tres hombres fueron capturados en flagrancia tras cometer un violento hurto en un establecimiento comercial del barrio Boston, en Medellín. Los detenidos, tres hombres de 19, 28 y 30 años, habrían intimidado con armas de fuego a nueve ciudadanos, a quienes, al parecer, mantuvieron secuestrados dentro del local mientras ejecutaban el robo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y al trabajo articulado con los operadores de cámaras de seguridad, fue posible interceptar a los presuntos delincuentes y frustrar su accionar criminal. Los señalados delincuentes habrían tenidos retenidas a las nueve víctimas por al menor media hora.

La Policía de Medellín informó que la detención de estas personas se dio en el marco de los planes focalizados de intervención, en coordinación con la Alcaldía de Medellín Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas con munición y recuperaron trece teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo que habían sido sustraídos del establecimiento.



Las víctimas recibieron acompañamiento inmediato por parte de la cápsula jurídica institucional, lo que permitió formalizar las denuncias y garantizar la judicialización de los capturados.

Publicidad

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, lesiones personales y tentativa de homicidio. De ser hallados culpables estos tres señalados delincuentes, podrían enfrentar penas de hasta 28 años de prisión.

"La Policía Nacional continuará desarrollando acciones focalizadas de control en la capital antioqueña, ratificando su compromiso permanente de proteger la vida, el patrimonio económico y la tranquilidad de todos los ciudadanos", informó la institución.



¿Cómo denunciar un secuestro?

En Colombia, cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un secuestro puede y debe denunciarlo de forma inmediata ante las autoridades competentes. El secuestro, ya sea simple o extorsivo, es un delito grave que atenta contra la libertad personal y está penalizado con severas sanciones.

Publicidad

La denuncia puede presentarse de manera verbal o escrita ante la Fiscalía General de la Nación, en sus Centros de Atención, Unidades de Reacción Inmediata (URI), Casas de Justicia o a través del portal virtual www.fiscalia.gov.co.

También se puede acudir a cualquier estación de Policía o inspección de policía cercana.

Para casos urgentes, se recomienda comunicarse con la línea 165 de la Policía Nacional, especializada en secuestro y extorsión, o con la línea de emergencia 123, disponible en todo el país

Estas líneas activan los Grupos GAULA, unidades especializadas en la lucha contra el secuestro, que realizan operaciones de rescate y desmantelamiento de bandas criminales.

Publicidad

También está disponible el sistema de denuncia virtual de la Policía Nacional en adenunciar.policia.gov.co, donde se puede reportar el delito desde cualquier lugar con acceso a internet.

Actuar con rapidez y precisión al denunciar es clave para proteger a la víctima y facilitar la acción de las autoridades.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias