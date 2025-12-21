Así engañó falsa cazatalentos argentina a niñas en el Guaviare: menores terminaron limpiando casas

Una falsa cazatalentos que venía de Argentina recorrió varios municipios del sur de Colombia buscando niñas futbolistas para supuestamente impulsar sus carreras y llevarlas a jugar a los mejores equipos de fútbol argentino. Las niñas escogidas terminaron limpiando casas y sus padres pagando millonarias deudas económicas que adquirieron para cumplir el sueño de sus hijas.

"Mi trabajo se divide en tres partes: zonas rurales, media y alta. Depende de lo que vamos captando donde podemos ir ubicando en Argentina (...) Los jugadores que llevamos hoy, creo que van a ser un referente en Argentina para San José del Guaviare", dijo la mujer en una entrevista concedida al periodista Oliver Capote, del canal Cuatro de San José del Guaviare.

"Seleccionaba a algunos chicos, los convocaba y les ponía en conocimiento que iban a llegar a Argentina, que ella les iba a ser el seguimiento, iba a ser la tutora. Decía que iban a ir en una etapa de prueba, y en caso tal de que el chico tuviera el rendimiento adecuado en Argentina, podría pasar a ser parte de las escuelas o de los clubs deportivos de la capital. Era algo que por primera vez en el Guaviare que llegaba alguien del extranjero", relató Caporte sobre la conversación que tuvo con la mujer.



Así la falsa cazatalentos engañó a menores en el Guaviare

La señalada caza talentos les pidió a las menores seleccionadas que alistaran sus documentos migratorios porque prometió regresar al Guaviare para viajar con ellas a Argentina. "Ella me hace una videollamada en la cual estamos con mi niña y nos pregunta por el carnet académico y educativo, se lo enseñamos por PDF y nos dijo que el Arsenal la había fichado", contó la madre de una de las menores afectadas. La mujer comentó que la argentina dijo que su hija había obtenido una beca para estudiar psicología, gracias a su talento en el fútbol.



La cazatalentos hizo una primera exigencia económica a las familias."Dijo que tenía que consignar 4.000 dólares, que tenía que dar de 2 a 6 de la tarde, los conseguí prestados a intereses y otros familiares que me ayudaron. A los 15 días vuelve y me llama a decir que, como Arsenal la fichó, entonces que tenía que consignarle 4.000 dólares para el fichaje, que cuando ella iba a venir por mi niña, ya traía el carnet de Arsenal y el kit deportivo. Y de ahí me dijo: 'Vaya preparando el pasaporte. El 22 de marzo de este año sale mi niña para Argentina junto con otros dos niños. Yo le dije: 'Bueno, mi amor lindo, gracias a Dios, mamacita, se nos están dando las cosas' ", añadió la madre.



Las niñas llevaban casi un mes en Argentina y la supuesta cazatalentos pidió más dinero, sin hacer que las menores jugaran fútbol en los equipos argentinos. "Lo que hizo fue sacarnos plata, entre unos 12 o 15 millones en puras mentiras. La llamaba uno, hacíamos pues unas videollamadas y ella estaba era descalcita, sin zapatos (...) y decía: 'No, papá, estoy haciendo el desayuno, estoy haciendo el almuerzo", contó el padre de la menor.



¿Cómo cayó la falsa cazatalentos argentina?

Mientras las familias afectadas hacían la denuncia, una de las niñas reclutadas consiguió un teléfono celular y, a escondidas, lanzó una alerta a Migración Colombia en Bogotá por medio de la aplicación Libertad, donde obturó el botón de pánico y manifestó que estaba en peligro en un barrio de Argentina

"Cuando ella llegó allá le cambiaron las condiciones. Ella en ese momento se encontraba haciendo labores del hogar. De inmediato se comunicaron con las autoridades en Argentina. Esta persona manifiesta que la mujer tiene varias denuncias tanto en Argentina como en Colombia (...) Entonces ella prácticamente andaba era escondida", contó Jesús David Romero, oficial judicial de Migración Colombia.

Gracias al seguimiento que se le hizo desde Colombia, junto con las autoridades argentinas, capturaron a la señalada falsa reclutadora de fútbol. "Logramos rescatar a una menor colombiana en Buenos Aires, Argentina, quien había sido engañada bajo falsas promesas de educación y oportunidades deportivas, y coordinar así un operativo internacional junto con las autoridades argentinas", afirmó Gloria Arriero, directora general de Migración Colombia.

Por otro lado, dos padres de familia viajaron desde el Guaviare hasta Argentina para recuperar a sus dos hijos que estaban en poder de la mujer y traerlos a Colombia. Asimsimo, las autoridades argentinas y Migración Colombia rescataron a otra niña de 14 años y se la regresaron a los brazos de sus padres en Bogotá.

*Con reportería de César Chaparro, de Noticias Caracol

