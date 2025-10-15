Así fue como mujer se salvó de ser sepultada por alud que cayó encima de su casa en Barrancabermeja

Un deslizamiento de tierra impactó el hogar de Luz Dary Herrera, en medio de las intensas lluvias que se presentaron durante la madrugada del domingo en Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Mientras dormía, la fuerza de la naturaleza golpeó a esta zona, sepultándola a ella en el terreno.

"Vino el barranco que había en la parte de arriba de mi casa y me tapó hasta la mitad", relató la mujer desde su cama para Noticias Caracol, sobre los momentos posteriores al impacto. La fuerza del lodo y la tierra la dejó sepultada "prácticamente hasta el cuello".

La señora Luz Dary relató que los bomberos voluntarios jugaron un papel vital para su rescate, junto con sus vecinos y familiares. "Gracias a Dios primero que todo estoy hoy en día con vida (...) Les agradezco mucho primero que todo a Dios y a los bomberos, a los vecinos, a todos los que me ayudaron ahí", dijo. La mujer enfatizó en que, aunque se perdieron muchas cosas materiales de su hogar, "eso es lo de menos, lo importante es que tengo vida gracias a Dios".



Aunque sobrevivió, la tragedia le ha dejado secuelas físicas significativas y una larga recuperación por delante. Tiene una pierna fracturada y, debido a las lesiones, "no puedo mover ninguna de las caderas". Actualmente, su vida se reduce a una posición: "No me puedo parar ni sentar, solamente estar en la posición que estoy y ya, acostada".

Los médicos le han otorgado 45 días de incapacidad para su recuperación. Ante la pérdida material y las graves lesiones, la familia de Luz Dary ha iniciado una campaña de recolección de ayudas para sobrellevar la situación. Quienes deseen solidarizarse con la señora Luz Dary Herrera y su familia, pueden hacerlo a través de la línea Nequi: 321 501 5998.



La Gestión del Riesgo de Barrancabermeja informó que, además de esta tragedia, se censaron hasta 260 familias afectadas por las inundaciones de esa misma madrugada. El Distrito ha estado entregando mercados a estas personas damnificadas.



El pronóstico de lluvias en Colombia según el Ideam

El pronóstico del tiempo del 14 al 17 de octubre, publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) detalla que habrá departamentos y regiones que experimentarán las lluvias más persistentes y de mayor intensidad durante esta semana.

En ese sentido, las lluvias serán persistentes y de variada intensidad en la región Pacífica durante toda la semana de pronóstico. La región Andina (centro y norte) tendrá lluvias moderadas y dispersas de manera general, pero varios de sus departamentos se mencionan repetidamente con probabilidad alta de precipitaciones intensas o asociadas a tormentas.

En Bogotá, la capital del país, se prevén días entre parcial y mayormente nublados, con lluvias ocasionales y algunas descargas eléctricas puntuales, especialmente en horas de las tardes. Cundinamarca, el departamento donde se ubica la capital, aparece con lluvias de variada intensidad el martes, precipitaciones ocasionales el miércoles, lluvias altamente probables el jueves, y entre las zonas con lluvias más intensas el viernes.

