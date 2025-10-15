En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
TRUMP
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así fue como mujer se salvó de ser sepultada por alud que cayó encima de su casa en Barrancabermeja

Así fue como mujer se salvó de ser sepultada por alud que cayó encima de su casa en Barrancabermeja

Luz Dary Herrera contó que la fuerza del lodo y la tierra la dejó sepultada "prácticamente hasta el cuello". El impacto le dejó grave lesiones.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Mujer fue rescatada tras deslizamiento que sepultó su casa en Barrancabermeja

Publicidad

Publicidad

Publicidad