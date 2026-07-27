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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así fue el accidente de tránsito en sector Alto del Tigre, en vía Tunja-Bogotá: al menos 20 heridos

Así fue el accidente de tránsito en sector Alto del Tigre, en vía Tunja-Bogotá: al menos 20 heridos

En la noche del domingo 26 de julio un grave accidente de tránsito dejó al menos 20 personas heridas y detuvo el tráfico durante varias horas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Así fue el accidente de tránsito en sector Alto del Tigre, en vía Tunja-Bogotá: al menos 20 heridos
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En la noche del lunes un grave accidente de tránsito mantuvo detenido el tráfico y dejó al menos personas 20 heridas. El hecho ocurrió en el sector conocido como Alto del Tigre, en la vía que conecta las ciudades de Bogotá y Tunja, específicamente en los municipios cundinamarquéses de Suesca y Chocontá.

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Según información entregada por las autoridades departamentales, el conductor de un bus de servicio intermunicipal perdió el control al chocar contra el separador de la vía, lo que generó un volcamiento.

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Los heridos no tuvieron afectaciones de gravedad y fueron trasladados al hospital San Antonio del municipio de Sesquilé. Los vehículos que se movilizaron por esa vía estuvieron retenidas durante varias horas mientras se atendía la emergencia. Algunas fuentes indica que la espera fue de cerca de cuatro horas.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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