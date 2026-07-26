FOTOS | Más de 40 animales silvestres volvieron a su hábitat natural en Soacha y Sibaté

Un total de 43 animales silvestres recuperaron la libertad durante el primer semestre de 2026 en los municipios de Soacha y Sibaté, luego de ser rescatados en distintos procedimientos realizados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Las liberaciones hacen parte de los resultados obtenidos por el equipo especializado en fauna silvestre de la dirección regional Soacha, que durante los primeros seis meses del año atendió diferentes reportes relacionados con animales encontrados fuera de su entorno natural, víctimas del tráfico ilegal o mantenidos en cautiverio.

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Antes de ser devueltos a su hábitat, cada ejemplar pasó por un proceso de valoración veterinaria, recuperación y seguimiento para determinar si estaba en condiciones de sobrevivir nuevamente en libertad. Solo después de completar estas etapas fueron reintroducidos en zonas consideradas aptas para cada especie. Entre los animales liberados se encuentran aves, mamíferos, reptiles e incluso un invertebrado. “En esta labor es fundamental el papel de la comunidad, al aportar información oportuna a través de nuestra línea de atención de fauna silvestre, pues nos permite iniciar a tiempo el protocolo de rescate, rehabilitación y liberación”, indicó el Director de la Regional de Soacha de la CAR.



Las aves fueron el grupo con mayor número de liberaciones

De acuerdo con el balance presentado por la CAR, las aves representaron la mayor parte de los animales que pudieron regresar a la naturaleza. En total fueron liberados 26 individuos pertenecientes a diferentes especies. La tingua azul encabezó la lista con diez ejemplares recuperados. También fueron reintroducidos patos silvestres, torcazas, búhos de distintas especies, pisingos, mirlas, guácharos y un halcón. Según explicó la entidad, estos animales fueron ubicados en ecosistemas y corredores de conservación donde cuentan con condiciones adecuadas para continuar su desarrollo en estado silvestre.

Además de las aves, el grupo de mamíferos estuvo conformado por siete zarigüeyas y dos perezosos, mientras que entre los reptiles fueron liberadas serpientes, tortugas e iguanas. El reporte también incluyó la liberación de una tarántula. Cada especie fue llevada a un lugar previamente evaluado por los profesionales encargados del proceso, con el propósito de aumentar las probabilidades de adaptación y supervivencia.



Detrás de cada liberación hay una historia de rescate, rehabilitación y esperanza.



En Soacha logramos que 43 animales silvestres regresara su hábitat natural, el lugar del que nunca debieron salir. Gracias a quienes denuncian y hacen posible proteger nuestra biodiversidad.… pic.twitter.com/6HMOq7h6vZ — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) July 26, 2026

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Humedales, ríos y cerros hicieron parte de los lugares de liberación

La reintroducción de los animales se realizó en diferentes áreas naturales del departamento que ofrecen condiciones apropiadas para cada especie. Entre los sitios escogidos se encuentran el humedal Neuta, sectores cercanos al río Bogotá, el cerro Manjuí y otros corredores ecológicos de Cundinamarca que cumplen un papel importante para la conservación de la biodiversidad regional. La autoridad ambiental explicó que la selección de estos espacios responde a criterios técnicos relacionados con el tipo de hábitat que requiere cada animal, la disponibilidad de alimento y la posibilidad de integrarse nuevamente a poblaciones silvestres.

Gran parte de los procedimientos realizados durante el semestre comenzaron gracias a reportes efectuados por habitantes de Soacha y Sibaté. Cuando un ciudadano informa sobre la presencia de un animal silvestre herido, atrapado o mantenido de manera ilegal, la CAR activa un protocolo de atención que incluye el desplazamiento de profesionales especializados para evaluar la situación y definir el procedimiento más adecuado. Posteriormente, si el ejemplar requiere atención médica o rehabilitación, es trasladado a los espacios destinados para ese fin antes de considerar su posible liberación.

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Además de los rescates y liberaciones, los operativos desarrollados por la CAR derivaron en la apertura de 21 actuaciones sancionatorias relacionadas con la tenencia ilegal de animales silvestres. Según el reporte oficial, la mayoría de estos casos corresponde a aves mantenidas como mascotas o en condiciones de cautiverio. De las investigaciones iniciadas, 19 están relacionadas con este grupo de animales. Entre las especies encontradas con mayor frecuencia aparecen loros del género Amazona, además de pericos, turpiales y canarios. Las autoridades también detectaron casos que involucran ardillas y un mono ardilla.



¿Qué hacer si encuentra un animal silvestre?

La CAR recordó que, si una persona encuentra un animal silvestre, lo más recomendable es evitar manipularlo o intentar trasladarlo por cuenta propia. Lo mejor es mantener una distancia prudente, impedir que otras personas o mascotas lo alteren y comunicarse con las autoridades ambientales para que personal capacitado pueda evaluar la situación. En muchos casos, un manejo inadecuado puede generar lesiones tanto para el animal como para quien intenta ayudarlo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co