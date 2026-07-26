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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Ibagué para la última semana de julio de 2026: así funcionará la rotación

Pico y placa en Ibagué para la última semana de julio de 2026: así funcionará la rotación

La medida, que hace parte del calendario establecido para el segundo semestre del año, continúa aplicándose de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Pico y placa Ibagué: horarios y números del 30 de marzo al 3 de abril de 2026
Pico y placa Ibagué.
Getty Images/ Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima

La restricción de pico y placa para vehículos particulares continúa vigente en Ibagué durante la última semana de julio de 2026, que comprende del lunes 27 al viernes 31 de julio, luego de que la nueva rotación entrara en funcionamiento desde el pasado 1 de julio. La medida permanecerá en aplicación hasta el 31 de diciembre de este año, de acuerdo con lo dispuesto por la Administración Municipal. Para esta semana, los propietarios de vehículos deberán verificar el último número de la placa para conocer el día en el que no podrán circular dentro del horario establecido, que va desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Rotación del pico y placa en Ibagué para la última semana de julio

La programación vigente es la siguiente:

  • Lunes: placas terminadas en 6 y 7.
  • Martes: placas terminadas en 8 y 9.
  • Miércoles: placas terminadas en 0 y 1.
  • Jueves: placas terminadas en 2 y 3.
  • Viernes: placas terminadas en 4 y 5.

Esta distribución corresponde a la rotación definida para todo el segundo semestre de 2026, por lo que seguirá siendo la misma durante los próximos meses, salvo que la Alcaldía anuncie alguna modificación. Los conductores que circulen durante el día y horario en el que tienen restricción pueden recibir una multa equivalente a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). Además, las autoridades de tránsito están facultadas para ordenar la inmovilización del vehículo. Las autoridades han insistido en que la recomendación para los ciudadanos es planificar sus desplazamientos con anticipación y verificar el calendario antes de salir, especialmente durante las jornadas laborales, cuando la restricción permanece activa durante la mayor parte del día.

Beneficio de la hora valle continúa vigente

Aunque la restricción se mantiene durante quince horas continuas, los vehículos matriculados en Ibagué conservan el beneficio conocido como hora valle, una medida que permite la circulación en dos franjas específicas del día, incluso cuando el vehículo tiene pico y placa. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, quienes tengan vehículos registrados en la ciudad podrán movilizarse entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana y nuevamente entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde, pese a que ese sea el día de restricción correspondiente a su placa.

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El esquema actual de pico y placa permanecerá en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando finalizará el periodo establecido para esta rotación. Como ocurre habitualmente, la administración municipal podrá definir una nueva distribución de placas para el siguiente semestre. Mientras tanto, durante la última semana de julio y en los meses siguientes, los conductores deberán respetar la programación diaria y los horarios establecidos para evitar sanciones económicas y la inmovilización de sus vehículos. Las autoridades recordaron que el cumplimiento de la medida busca contribuir a una mejor organización de la movilidad en la ciudad y recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales en caso de que se anuncien cambios o ajustes en la regulación vigente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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