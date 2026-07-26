Así va el pico y placa en Villavicencio para la última semana de julio 2026

Los conductores de vehículos particulares en Villavicencio deberán seguir atentos a la programación del pico y placa durante la última semana de julio de 2026. La medida continúa vigente en la capital del Meta como parte de las estrategias de movilidad adoptadas por la administración municipal y mantiene las mismas condiciones establecidas para este año mediante el Decreto 015 de 2026. La restricción aplica únicamente de lunes a viernes y opera en dos franjas horarias: de 6:30 a. m. a 9:30 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Fuera de esos horarios, los vehículos particulares pueden circular sin limitaciones relacionadas con el pico y placa.



¿Cómo será el pico y placa en Villavicencio del 26 al 31 de julio?

Para la última semana de julio, la rotación establecida por la Alcaldía de Villavicencio queda de la siguiente manera:



Lunes 27 de julio: placas terminadas en 5 y 6.

Martes 28 de julio: placas terminadas en 7 y 8.

Miércoles 29 de julio: placas terminadas en 9 y 0.

Jueves 30 de julio: placas terminadas en 1 y 2.

Viernes 31 de julio: placas terminadas en 3 y 4.

La medida no aplica durante los fines de semana ni los días festivos para vehículos particulares. Uno de los errores más comunes entre los conductores consiste en creer que el pico y placa funciona durante toda la jornada. En Villavicencio no es así. La restricción únicamente está vigente entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana, y posteriormente entre las 5:00 y las 8:00 de la noche. Esto significa que entre las 9:30 a. m. y las 5:00 p. m. los vehículos pueden movilizarse normalmente, independientemente del número de la placa.



¿En qué zonas de Villavicencio aplica el pico y placa?

La restricción no cubre toda la ciudad. Según la Alcaldía, la medida funciona dentro de un polígono específico que comprende el centro de la ciudad y sectores cercanos. Las autoridades han recordado que los conductores pueden transitar por algunas vías que delimitan el perímetro de restricción, siempre que no ingresen al área interna donde opera el pico y placa. Entre los corredores que sirven como límite se encuentran la Avenida Circunvalar y sectores conectados a la vía al Llano. Por esa razón, antes de planear cualquier desplazamiento es recomendable verificar si el destino se encuentra dentro o fuera del polígono definido por la Secretaría de Movilidad.



Esta es la multa por incumplir el pico y placa en 2026

Los conductores que incumplan la medida se exponen a un comparendo por la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, relacionada con transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos por la autoridad competente. Durante 2026, la sanción equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa una multa cercana a $875.460, además de la posibilidad de que el vehículo sea inmovilizado por las autoridades de tránsito. La Secretaría de Movilidad ha insistido en la importancia de respetar la programación para evitar sanciones y facilitar la circulación en las horas de mayor flujo vehicular de la ciudad.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA



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