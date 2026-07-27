Temblor en Colombia en la mañana de este lunes 27 de julio de 2026: epicentro y magnitud del sismo

De acuerdo con el boletín técnico actualizado y emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), un evento sísmico tuvo lugar en el territorio nacional durante la madrugada de este lunes 27 de julio de 2026. El movimiento telúrico se registró exactamente a las 04:51, hora local.

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Los instrumentos de la Red Sismológica Nacional determinaron con precisión científica que el sismo presentó una magnitud de 3.4. El epicentro fue localizado a una distancia de 6 kilómetros de la cabecera municipal de Los Santos, en el departamento de Santander. Las coordenadas geográficas reportadas por la entidad sitúan el origen topológico del evento en la latitud 6.81 y longitud -73.10.

Un dato técnico fundamental para comprender la dinámica y el impacto de este sismo es su profundidad, la cual fue calculada en 150 kilómetros. En la sismología, los sismos se clasifican en tres categorías según la distancia vertical desde la superficie hasta el hipocentro (superficial: menor a 30 km; intermedia: 30-120 km; profunda: mayor a 120 km). Al situarse en 150 kilómetros, este evento se cataloga estrictamente como un sismo de profundidad profunda. Debido a estas características físicas, gran parte de la energía se disipa en su trayecto hacia la superficie, por lo que fue sentido levemente por habitantes de Bucaramanga, Tunja, Cúcuta y otros municipios circundantes de los departamentos de Santander, Boyacá y Norte de Santander.



Es imperativo aclarar que, ante un evento de magnitud 3.4 originado a una profundidad profunda, la probabilidad de que se presenten daños en la infraestructura civil es estadísticamente nula. Los organismos de socorro hacen un llamado a la comunidad para mantener la calma, evitar la difusión de mensajes sin rigor científico y consultar únicamente los canales institucionales.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Para comprender la constante actividad sísmica en el país, es indispensable analizar la ubicación del territorio colombiano desde una perspectiva geológica. Colombia se encuentra situada en una de las regiones tectónicamente más complejas y dinámicas del planeta. Esto se debe a la convergencia y fricción continua de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. El proceso de subducción, en el cual la gruesa y densa Placa de Nazca se introduce por debajo de la Placa Sudamericana, genera una inmensa acumulación de esfuerzos tectónicos que, al liberarse, producen los sismos.



Sumado a esta interacción tectónica, la geología del país está fracturada por múltiples fallas activas. Una de las más destacadas es la Falla de Romeral, un extenso sistema estructural que atraviesa el occidente colombiano de sur a norte, marcando el límite entre diferentes composiciones corticales. La actividad a lo largo de esta falla, junto con otras como el sistema de fallas del Borde Llanero, contribuye activamente a la liberación de energía en forma de sismos.

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El aspecto más relevante para el evento de hoy es el Nido Sísmico de Bucaramanga, cuyo núcleo de máxima actividad se encuentra debajo de la Mesa de los Santos, Santander. Un "nido sísmico" es una región altamente inusual a nivel global donde los sismos ocurren de manera persistente y concentrada. De hecho, esta zona colombiana es la segunda con mayor actividad sísmica constante en la Tierra, superada únicamente por la región del Hindu Kush en Asia Central. En este nido geológico, a profundidades que promedian los 150 kilómetros, se presenta una constante ruptura y deformación de la placa subducida, ocasionando temblores casi diarios. Esta es la explicación técnica de por qué el municipio de Los Santos figura reiteradamente en los boletines oficiales.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La prevención y la planificación son las medidas más efectivas para mitigar los riesgos asociados a los fenómenos telúricos. Las autoridades recomiendan los siguientes protocolos:

Antes:



Prepare un kit de emergencias que contenga agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín, linterna, silbato y documentos importantes.

que contenga agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín, linterna, silbato y documentos importantes. Identifique los lugares más seguros en su vivienda (lejos de ventanales o bibliotecas inestables) y asegure los objetos pesados a la pared.

Establezca un plan de evacuación y un punto de encuentro con su familia.

Durante:



Conserve la calma y evite movimientos apresurados.

Aplique el protocolo de agacharse, cubrirse y agarrarse . Ubíquese debajo de un mueble resistente que pueda protegerlo de la caída de objetos.

. Ubíquese debajo de un mueble resistente que pueda protegerlo de la caída de objetos. Si no hay muebles cercanos, protéjase la cabeza y el cuello con los brazos y ubíquese junto a una columna estructural o muro de carga interior.

Después:



Evacúe el recinto utilizando las escaleras y rutas preestablecidas. Bajo ninguna circunstancia utilice los ascensores.

Diríjase al punto de encuentro en un área despejada, alejado de postes eléctricos o edificaciones que puedan presentar desprendimientos.

Manténgase informado a través del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y esté preparado para la posibilidad de réplicas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.