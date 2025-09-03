Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Así operaba el falso sordomudo que engañó y asesinó a 11 personas en el Eje Cafetero

Así operaba el falso sordomudo que engañó y asesinó a 11 personas en el Eje Cafetero

El hombre abordaba a adultos mayores y menores de edad. Conozca los detalles aquí.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:46 a. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Asesino en serie
El hombre contó su testimonio en un programa de entrevistas.
Captura de pantalla.