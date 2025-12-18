En vivo
COLOMBIA
Asesinan en un ataque sicarial al director de la Dian seccional Tuluá, Valle del Cauca

Asesinan en un ataque sicarial al director de la Dian seccional Tuluá, Valle del Cauca

Gilberto Jesús Calao González fue asesinado cuando se movilizaba en un vehículo en el barrio El Jazmín, en Tuluá.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 18 de dic, 2025
Gilberto Jesús Calao González.
