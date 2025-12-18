Asesinan en un ataque sicarial al director de la Dian seccional Tuluá, Valle del Cauca

Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron este jueves que el director de la Dian seccional de Tuluá, Gilberto Jesús Calao González, fue asesinado en un ataque sicarial cuando se movilizaba en un vehículo en el barrio El Jazmín. El atentado, según se conoció, se registró hacia las 7:15 a.m. en la calle 30 con carrera 42, en ese municipio del Valle. Los atacantes huyeron en una motocicleta.

Calao González nació en Lorica, en el departamento del Córdoba, y no se conocían amenazas en su contra, según autoridades locales, que informaron que ya se desplegó un operativo para encontrar y capturar a los responsables. Por ahora, no se conocen hipótesis sobre los móviles del crimen.

Noticia en desarrollo.