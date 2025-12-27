Así puede inscribir su cédula para las elecciones de 2026: fechas, puntos y pasos clave

Para millones de colombianos, el primer paso para participar en las elecciones es verificar si están habilitados para votar y, de ser necesario, inscribir o cambiar el puesto de votación. Con las elecciones de Congreso y Presidencia de la República previstas para 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería activaron un amplio despliegue logístico para facilitar este trámite dentro y fuera del país.



Desde centros comerciales hasta consulados en el exterior, el proceso ya se encuentra en marcha y tiene fechas límite que los ciudadanos deben tener en cuenta para no quedarse por fuera del censo electoral.



¿Donde puede inscribir su cédula?

Con el objetivo de acercar el trámite a la ciudadanía, la Registraduría Nacional habilitó más de 400 puntos de inscripción en todo el territorio nacional, como complemento a sus sedes tradicionales. Estos puntos estarán disponibles hasta el 31 de marzo de 2026, para elecciones presidenciales, mientras que para las de Congreso y consultas, la fecha límite es hasta este 8 de enero y se ubican en lugares de alta afluencia como centros comerciales, instituciones educativas y espacios públicos estratégicos. En el caso de Bogotá, las autoridades han habilitado un mapa, esto para que los ciudadanos se ubiquen y encuentren el punto más cercano.

Además, el transporte público de Bogotá, TransMilenio tendrá jornadas especiales para que las personas puedan hacerlo en cuestión de minutos, todo antes o después de ir a sus destinos, el 29 y 30 de diciembre estarán en los diferentes portales de la ciudad y su horario será de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

El trámite puede realizarse de lunes a sábado, en horarios que varían entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m., o 11:00 a.m. y 8:00 p.m., dependiendo del punto de atención. Para inscribirse, el ciudadano debe presentar su cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en formato físico o desde el dispositivo móvil.



Desde la entidad electoral se ha reiterado que este proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios.



Así puede inscribir su cédula para las elecciones de 2026. Quedan pocos días para hacerlo en Bogotá. Estos son los puntos.



¿Quiénes deben inscribir su cédula?

No todos los ciudadanos deben realizar este trámite. Según la Registraduría, la inscripción está dirigida exclusivamente a quienes se encuentran en alguna de estas situaciones:



Personas que cambiaron su lugar de residencia.

Ciudadanos que regresaron al país de manera permanente.

Quienes obtuvieron su cédula antes de 1988 y aún no hacen parte del censo electoral.

Antes de acudir a un punto de inscripción, se recomienda verificar el lugar actual de votación en la página oficial de la Registraduría. “Con solo digitar el número de cédula, el sistema le confirmará si hace parte del censo electoral y, en caso afirmativo, le mostrará el lugar donde está habilitado para votar”, señala la entidad.



Colombianos en el exterior: cómo inscribir la cédula

Para los colombianos que residen fuera del país, el proceso se realiza a través de los consulados y embajadas. La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano informó que quienes deseen fijar su lugar de votación en el exterior pueden inscribir su cédula de manera permanente y hasta dos meses antes de cada jornada electoral.

La Cancillería recordó que “la inscripción de la cédula para votar es distinta al registro consular” y aclaró que el ciudadano solo podrá votar en el consulado donde haya realizado dicha inscripción. Además, si la cédula ya se encuentra inscrita en el consulado de preferencia, no es necesario repetir el trámite.

Fechas limite para la inscripción si se encuentra en el extranjero:



Elecciones al Congreso de la República (8 de marzo de 2026): fecha límite de inscripción: 8 de enero de 2026.

Elecciones a Presidente y Vicepresidente (31 de mayo de 2026): fecha límite de inscripción: 31 de marzo de 2026.

Desde la Cancillería se recomienda presentarse con cédula de ciudadanía o pasaporte colombiano, aunque se enfatiza que “el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía original”, tal como lo establece la Ley 39 de 1961.



¿Por qué es importante inscribirse a tiempo?

La inscripción de la cédula permite que el ciudadano vote cerca de su lugar de residencia actual, reduce la congestión en los puestos de votación y contribuye a una mejor organización del proceso electoral. Además, una vez cerrado el periodo de inscripción, no será posible hacer cambios hasta después de las elecciones.

La Registraduría, como autoridad encargada de dirigir y organizar el proceso electoral, ha señalado que este paso es fundamental para garantizar la participación ciudadana, uno de los fines esenciales del Estado, como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política.



Las fechas clave del calendario electoral 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil estableció oficialmente el calendario electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República de 2026, mediante la Resolución 2580 del 5 de marzo de 2025.

La resolución se fundamenta en la Constitución Política y en normas como el Código Electoral y la Ley Estatutaria 996 de 2005, y ratifica que la Registraduría es la autoridad encargada de dirigir y coordinar todo el proceso electoral en Colombia. A continuación, las fechas más importantes que deben tener en cuenta ciudadanos, partidos políticos y candidatos:



21 de enero de 2026:

Vence el término para la presentación de firmas de los candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco.

Vence el término para la presentación de firmas de los candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco.

Inicia oficialmente la campaña presidencial.

Inicia oficialmente la campaña presidencial.

Comienza el periodo de inscripción de candidatos y de promotores del voto en blanco.

Comienza el periodo de inscripción de candidatos y de promotores del voto en blanco.

Inicia la propaganda electoral contratada en prensa y radio.

Inicia la propaganda electoral contratada en prensa y radio.

Publicación del censo electoral y definición de los lugares donde se instalarán las mesas de votación.

Publicación del censo electoral y definición de los lugares donde se instalarán las mesas de votación.

Inicia el periodo de modificación de candidatos inscritos.

Inicia el periodo de modificación de candidatos inscritos.

Finaliza el periodo de modificación de inscripción de candidatos.

Finaliza el periodo de modificación de inscripción de candidatos.

Publicación oficial de la lista de candidatos cuyas inscripciones fueron aceptadas.

Publicación oficial de la lista de candidatos cuyas inscripciones fueron aceptadas.

Cierre definitivo del proceso de inscripción de ciudadanos para votar por cambio de lugar de residencia, tanto en Colombia como en el exterior.

Cierre definitivo del proceso de inscripción de ciudadanos para votar por cambio de lugar de residencia, tanto en Colombia como en el exterior.

Conformación de listas de delegados del Consejo Nacional Electoral.

Conformación de listas de delegados del Consejo Nacional Electoral.

Inicia la contratación de propaganda electoral en televisión.

Inicia la contratación de propaganda electoral en televisión.

Fecha límite para la designación de jurados de votación.

Fecha límite para la designación de jurados de votación.

Publicación de las listas de jurados de votación.

Publicación de las listas de jurados de votación.

Inicio del periodo de votación en el exterior.

Inicio del periodo de votación en el exterior.

Fecha límite para la postulación de testigos electorales.

Fecha límite para la postulación de testigos electorales.

Inicio de la Ley Seca, desde las 6:00 p.m.

Inicio de la Ley Seca, desde las 6:00 p.m.

Día de la elección presidencial (primera vuelta).

Día de la elección presidencial (primera vuelta).

Desarrollo de los escrutinios distritales, municipales y generales.

La Registraduría insiste en que ciudadanos y actores políticos deben anticiparse y cumplir oportunamente con cada etapa, ya que el respeto de estas fechas es clave para garantizar unas elecciones organizadas, transparentes y participativas.

